UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Giulia De Lellis cambiata? Arriva l’annuncio (Trono Classico, oggi 6 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS CAMBIATA? PARLA UNA SUA AMICA – Da quando è diventata popolare, Giulia De Lellis è al centro di continue critiche. La fidanzata di Andrea Damante continua ad essere accusata di essere cambiata da quando è diventata famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Sui social, infatti, oltre ai fans che la sostengono, ci sono anche gli haters, sempre pronti a puntarle il dito contro. Le accuse maggiori che le vengono rivolte sono quelle di essersi montata la testa e di sentirsi una diva, ma sarà vero? A svelare definitivamente la verità è una cara amica di Giulia che ha deciso di difenderla rispondendo sui social alle offese che la De Lellis riceve quotidianamente. “Volevo dirvi, a tutti visto che me lo chiedete, che mi ritengo una persona fortunata ad avere Giulia come amica, ma non perché è Giulia De Lellis ma perché è Giulia” ha raccontato l’amica di Giulia in un video pubblicato su Instagram Stories dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Posso assicurarvi che lei non è cambiata di una virgola nei miei confronti e non si è montata la testa come voi tutti credete e forse detto da una non social fa più effetto”, ha concluso la ragazza.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: NESSUNA CRISI – Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. La coppia, insieme dallo scorso maggio, è sempre più innamorata e felice. Negli ultimi giorni, però, sul web si erano diffusi dei rumors che volevano l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in crisi per colpa di una dolce donzella per la quale Andrea avrebbe perso la testa. Sui social, infatti, si era diffusa la notizia di un presunto flirt tra il Damante e Francesca De Andrè, notizia poi smentita sia da Giulia De Lellis che dalla stessa De Andrè che hanno etichettato tali voci come infondate. Andrea Damante, infatti, ha occhi solo per la sua Giulietta. L’amore nato nello studio di Uomini e Donne diventa sempre più forte e importante. Diventati praticamente inseparabili, i Damellis vivono in simbiosi e, oltre a condividere la vita privata, sono lanciatissimi anche in progetti professionali comuni come quello che ha scatenato la polemica con Oscar Branzani ovvero la realizzazione di una linea di costumi.

