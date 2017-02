UOMINI E DONNE / News: tutto pronto per la puntata speciale di San Valentino, al via Pechino Express di Queen Mary! (oggi, 6 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, NEWS: PECHINO EXPRESS IN ONDA A SAN VALENTINO - Pare essere tutto pronto per la puntata speciale di Uomini e Donne che andrà in onda il prossimo 14 febbraio 2017 in occasione di San Valentino. Il VicoloDelleNews, ha prontamente sguinzagliato le talpe online per offrirci come sempre delle gustosissime anticipazioni che di seguito vi andremo a narrare: tutti pronti? I social network da sempre sono dei luoghi virtuali dove la diffusione delle notizie e le novità sono di pronta fruizione ecco perché, su Twitter una utente ha postato il suo resoconto sull'avvistamento di alcune coppie. Raffaella Mennoia aveva annunciato la puntata speciale ma, visti gli ultimi retroscena e i protagonisti, si avvalora sempre di più la tesi di una puntata che vedrà la luce durante il corso del prossimo 14 febbraio. Secondo il racconto online dell'utente, quello che vedremo in onda sarà una sorta di Pechino Express con le coppie del programma. La ragazza racconta su Twitter di avere incontrato a Roma Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi uscendo dalla metro Colosseo. La fidanzata di Riccardo ha domandato alla ragazza qualche soldo per la metro: "stiamo registrando e non abbiamo una lira!", ha affermato. Di seguito la giovane ha parlato anche con Giulia De Lellis e Andrea Damante che le hanno chiesto delle informazioni per prendere un autobus verso Piazza Navona. A questo punto i fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di poter vedere la puntata speciale in onda in occasione di San Valentino e, proprio nelle ultime ore, sono stati avvistati dai fan anche Claudio Sona con Mario Serpa e Clarissa Marchese insieme a Federico Gregucci.

