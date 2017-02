UOMINI E DONNE / Trono Classico News: “Sarò il tuo incubo”, la minaccia di Mario a Sonia! (oggi, 6 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: MARIO SERPA E LA “MINACCIA” A SONIA LORENZINI (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Sonia Lorenzini lascerà il trono classico di Uomini e Donne per colpa di Mario Serpa? La puntata andata in onda oggi pomeriggio ha tracciato i contorni della segnalazione shock arrivata alle orecchie di Serpa, il carismatico fidanzato di Claudio Sona che, con molta probabilità diventerà presenza fissa nella corte di Maria. "Sarò il tuo incubo" ha affermato Mario contro Sonia e, dopo aver confessato che una "talpa" gli ha già rivelato gli esiti della scelta, i due non hanno potuto fare a meno di discutere ancora una volta. Sonia però, ha affermato in più di una occasione di trovare molto simpatico Mario e di rispettarlo ma Serpa ha avuto modo di contestare il suo comportamento anche questa volta. Il programma di Maria De Filippi continua a portarsi a casa ascolti tv di tutto rispetto e, la presenza in studio di Mario evidenzierà positivamente anche questo nuovo aspetto in quanto, come ben sapete il giovane è molto amato dal pubblico. Nonostante questo però, alcune estimatrici del trono classico hanno trovato il suo atteggiamento forse un po' troppo "cattivo". Sonia lascerà il trono? Le nuove puntate giovani del programma sono state già registrate e, come ben sapete, almeno al momento, la Lorenzini è rimasta saldamente seduta sulla poltrona rossa. Nonostante questo però, la segnalazione ha sicuramente sollevato nuove problematiche ed i corteggiatori presenti, hanno avuto modo di palesare la propria indecisione. Sonia però, proprio oggi, ha finalmente deciso di eliminare Alessandro Calabrese, l'ex gieffino in cerca di popolarità quindi, dovrà abbandonare il programma che si è concluso con Sonia e la sua volontà di andare dietro le quinte: per quale motivo?

