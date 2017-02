UOMINI E DONNE / Trono Classico News: Sonia e Federico, è già amore tra la bella tronista e il corteggiatore? (Oggi, 6 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: SONIA E FEDERICO, IL FEELING TRACCIA I CONTORNI DELLA SUA SCELTA? (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - La settimana televisiva di Uomini e Donne si è aperta con il trono classico di Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella. Carmen, Marika, Fabiana e Francesca le corteggiatrici uscite con il super tatuato di Verona. Soleil, Giulia e Alessia per Luca mentre Alessandro, Federico, Emanuele e Giovanni sono usciti in esterna con la barista 27enne. Le danze si sono quindi aperte con l’ingresso di Mario Serpa in studio per la gioia delle fan ed un filmato post-puntata scorsa della tronista che si sfoga con la redazione: “Volere attaccare per forza sulla base del niente perché non stai simpatico a qualcuno…” afferma Sonia scoppiando in lacrime: “A me fanno male le cattiverie gratuite, io ho un mondo dentro… un trascorso importante, un senso di responsabilità non indifferente” si sfoga la Lorenzini per poi parlare anche dei genitori. Di ritorno in studio Mario si dispiace di averla fatta piangere ma afferma di non averle mancato di rispetto ed i due affrontano l’argomento anche in studio. “Nel momento in cui mi viene mossa una critica di quel tipo mi fa male…” afferma Sonia in riferimento alle esterne prive di contenuti. “L’unica persona a cui interessata è Federico, perché lo conosce. Si conoscono fuori da parecchio e sono interessati l’uno all’altra…” chiosa Mario lanciando la bomba in studio. “Io lo conosco di vista perché frequentiamo gli stessi locali” dichiara Sonia mentre Serpa afferma che probabilmente lei sceglierà Federico. “Io non ho niente da nascondere, la redazione sa tutto. Il locale dove lavora lui… io ci sono andata due volte questo inverno”, chiarisce ancora Sonia per poi mettere da parte l’argomento in favore proprio della loro esterna: Sonia e Federico sono già pazzi d’amore l’uno per l’altra?

