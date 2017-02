Una Vita / Anticipazioni puntate italiana e spagnole: brutta sorpresa per Ursula! Fabiana è viva?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: Brutta sorpresa in arrivo per Ursula, la cattiva della soap spagnola Una Vita. Le notizie che arrivano dalla Spagna fanno ben sperare i fan che tifano per la fazione del bene. Ma di cosa stiamo parlando? Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che Ursula è tornata in città alla ricerca di vendetta e proprio in nome dell'odio che le cova dentro ha finito per uccidere la sua rivale, Fabiana, la madre della sua signora, Cayetana. La cosa sembra chiusa lì ma qualcosa sta per cambiare. Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che Casilda incontrerà Fabiana e che quest'ultima sarà ancora viva e vegeta. La notizia arriverà anche in soffitta in via Acacias 38 e sarà a quel punto che la dark lady della soap spagnola darà di matto. Come è possibile che Fabiana sia ancora viva e come è possibile che si sia ripresa dopo che lei stessa l'aveva lasciata in fin di vita, nella neve, lontano dal paese? La verità verrà a galla nei prossimi giorni, per adesso vi basti sapere che la domestica sta per tornare, avrà altri segreti da svelare?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA ITALIA 6 FEBBRAIO: Una vita torna anche oggi pomeriggio per la prima puntata della settimana, puntata in cui vedremo Mauro e Teresa ancora alle prese con le loro indagini. La maestrina ha avuto modo di frequentare la soffitta e di incontrare Fabiana ma questo non ha fatto altro che farla sentire male ricordando il passato. Riuscirà ad affrontare la domestica anche nei prossimi giorni? Altra storia per Felipe e Celia. Dopo un lungo periodo di felicità e serenità, l'avvocato caduto di nuovo nel baratro ricordando quello che è successo in passato e tutto per via del romanzo scritto da Leonor che ha portato a galla i suoi ricordi. Secondo l'avvocato il romanzo narra proprio la storia sua e della moglie anche se Celia continua a chiedergli di calmarsi e di pensare ad altro. L'avvocato riuscirà davvero a voltare pagina? Chi ci sta provando ormai da tempo è Trini. La donna vorrebbe tanto trovare le prove che cerca per liberarsi di Lourdes e tornare dal suo Ramon, ma la strada verso la felicità sembra ancora lunga per loro.

© Riproduzione Riservata.