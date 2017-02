Uomini e Donne / Alessandro Calabrese: riavvicinamento a Lidia Vella dopo l'eliminazione? Parla l'ex gieffino

Alessandro Calabrese, le parole dopo Uomini e Donne: ecco perchè Sonia Lorenzini lo ha eliminato - La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi ha visto l'eliminazione di Alessandro Calabrese. Sonia Lorenzini ha svelato che l'interesse nei riguardi dell'ex gieffino non è tale da poter continuare una conoscenza, decisione che non è piaciuta proprio a tutti. In un'intervista rilasciata a Gossiptvofficial, Calabrese ha però dichiarato quale, a suo dire, è il reale motivo della sua eliminazione. "Sonia mi ha eliminato perché è molto prevenuta. - vela - esordisce così Alessandro, che È partita senza darmi possibilità, ma a parte tutto secondo me non gli piacevo perché sennò avrebbe provato a conoscermi almeno un po e vedere se le voci che giravano erano vere o fase". È di certo stata una delusione per lui dover lasciare il trono e Sonia così presto. C'è tuttavia un dettaglio che Alessandro confessa di aver apprezzato molto: "Comunque alla fine le parole di Sonia sono state 'Ho trovato un'altra persona rispetto a quello che mi hanno raccontato' e già questo è stato tanto".

Uomini e Donne, Alessandro Calabrese e Lidia Vella: possibile un nuovo riavvicinamento? - dopo l'eliminazione da Uomini e Donne, ipotizzare che Alessandro Calabrese possa riavvicinarsi all'ex Lidia Vella. Una possibilità che, tuttavia, appare essere ben lontana dal diventare realtà. Non solo Lidia ha più volte ribadito che la storia con lui è cosa chiusa ed archiviata, ma è lo stesso Alessandro a ribadire la voglia di lasciare nel passato la storia che tutta Italia ha potuto vivere nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello. "Per quanto riguarda Lidia, non ho voglia di parlare di lei. - dichiara infatti Calabrese nel corso dell'intervista - Mi piace ricordarla come un grande amore, per il quale ho sofferto e gioito e l'ho amata molto". Stando alle dichiarazioni di Alessandro, la decisione di andare a Uomini e Donne e corteggiare Sonia è in parte dovuta anche a Lidia: "Ho deciso di andare a Uomini e Donne per lasciarmi il passato alle spalle perché con sta capoccia che ho io ci ricascavo un'altra volta (si riferisce a Lidia) e ci stavamo male entrambi" conclude l'ex gieffino.

