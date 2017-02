UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CARMEN RIMAURO NEL CUORE DI MANUEL VALLICELLA? AL VIA UNA NUOVA SETTIMANA PIENA DI NOVITÀ (TRONO CLASSICO, 6 FEBBRAIO 2017) - Si apre oggi una nuova settimana di Uomini e Donne, nel corso della quale andranno in onda le attesissime puntate del trono classico e tutte le novità sui protagonisti di questa stagione. Nei prossimi episodi, come già ampiamente anticipato negli ultimi giorni, Manuel Vallicella annuncerà di volersi ritirare, una decisione molto sofferta che, anche se ancora non confermata, nasce da un disagio che ha radici assai profonde. Manuel, che nelle ultime puntate in onda ha avuto modo di conoscere molto da vicino le due nuove corteggiatrici Francesca Maturanza e Marika Carli, mettendo addirittura in secondo piano la favorita Carmen Rimauro, potrebbe quindi abbandonare ogni frequentazione per dire addio al dating show e riprendere in mano la sua vita. Il tronista rinuncerà a trovare la donna della sua vita nel programma di Maria De Filippi o le sue corteggiatrici riusciranno a fargli cambiare idea? È questo l’interrogativo che il pubblico si pone ormai da giorni. Ma ai più attenti non è sfuggito che Carmen, nonostante si a stata messa da parte da Manuel per fare spazio alle nuove arrivate, di recente ha riservato all’affascinante tronista dei messaggi attraverso Instagram Stories. Ma anche uno degli ultimi post sui social potrebbe essere rivolto a Manuel Vallicella, ecco cosa ha scritto la Rimauro: “Sii la luce del tuo stesso cammino”. È questo il suo consiglio per Manuel? Per vedere la sua foto, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.