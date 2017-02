Uomini e Donne/ Anticipazioni, tutti contro Marco Firpo, ecco perché il cavaliere non convince (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: TUTTI CONTRO MARCO FIRPO, ECCO PERCHÉ IL CAVALIERE NON CONVINCE (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - Non sono andate giù, ai tanti telespettatori del trono over di uomini e donne, le dichiarazioni rilasciate da Marco Firpo nell’ultima puntata , quando il cavaliere, per giustificare il suo scarso interesse nei confronti di Sabrina, ha affermato di non riuscire ad accettare l’abitudine della dama di fumare. Marco, che ha dichiarato di essere una persona molto attenta alla salute, ha rivelato di aver frequentato la dama con la speranza di riuscire a superare questo ostacolo, ma di aver dovuto alla fine arrendersi alla realtà dei fatti, nonostante Sabrina abbia dimostrato di avere una bella testa. Contro di lui anche alcuni cavalieri nel parterre, fra i quali anche Walter, che lo ha accusato di aver perso di vista il fine del dating show, mancando di rispetto quindi alla dama e al pubblico che segue le sue vicende da casa. Anche Massimo, però, ha chiesto a Marco di riflettere sulle sue intenzioni, ma non è riuscito a tirare fuori dal cavaliere le risposte che tutti stavano aspettando. Anche i telespettatori hanno sottolineato lo scarso interesse di Marco nel voler intraprendere una relazione con una dama, e lo hanno fatto con i tanti commenti pubblicati sui social nelle ultime ore : “Marco ha capito come stare in TV. È lì per cercare una compagna o per pubblicizzare i suoi impegni nel sociale.... teatro, associazioni, salute... yoga...”, “Ma fammi il piacere...tu come Giorgio nn cerchi proprio nessuno...t'incarti con le parole...cos'hai da dire ad una donna così...ma tornate a casa che siete lì solo per visibilità”, “Va beh, adesso si appella anche al fumo pur di sbolognare le donne!!!un altro che si vuole tenere stretta stretta la sediolina!!!”

