Uomini e Donne / Luca Rufini pronto a tornare al Trono Over? La decisione è chiara (oggi 6 febbario 2017)

Luca Rufini dopo Uomini e Donne: la decisione dopo l'eliminazione di Sonia Lorenzini (oggi 6 febbraio 2017) - Luca Rufini non tornerà a Uomini e Donne. L'avventura al Trono Classico per lui non è andata nel modo sperato. Dopo aver deciso di abbandonare il parterre dei cavalieri del Trono Over, Luca ha annunciato alla redazione di voler corteggiare Sonia Lorenzini. Proposta accettata da Maria De Filippi e, inizialmente, anche dalla stessa Sonia. Eppure, dopo un inizio sprint, la tronista ha deciso di eliminarlo. Luca ha così lasciato anche il Trono Classico per tornare alla vita di tutti i giorni. Ma è possibile una sua riapparizione a Uomini e Donne? Una domanda lecita da parte del pubblico che in questi anni lo ha seguito, ma che trova per ora una risposta negativa. Luca Rufini non tornerà a Uomini e Donne, nè al Trono Classico nè, tantomeno, a quello Over. Una scelta chiara da parte dell'ex cavaliere che, dopo l'eliminazione di Sonia, è tornato sui social col sorriso e mostrando ai fan, che in tutti questi anni lo hanno sostenuto, scena della sua vita.

Luca Rufini, Uomini e Donne: l'ex cavaliere del Trono Over non torna in studio (oggi 6 febbraio 2017) - Non sono mancate le parole di Luca Rufini subito dopo la scelta di Sonia Lorenzini di eliminarlo. “Agisco sempre secondo il mio cuore…e nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni!!” e ancora “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza” ha scritto su Instagram l'ex cavaliere del Trono Over dopo aver abbandonato per sempre Uomini e Donne. Un messaggio che appare chiaramente rivolto alla bella Lorenzini, che ora sta concentrando il suo percorso a Uomini e Donne su due corteggiatori in particolare: Alessandro Schincaglia e il nuovo arrivato Federico. Difficile, comunque, poter rivedere a breve Luca Rufini nello studio di Canale 5 che lo ha reso noto al pubblico. Nonostante i tentativi in entrambi i troni, Luca torna a casa ancora senza l'amore sperato.

