Uomini e Donne oggi / Speciale San Valentino, anticipazioni registrazione: ecco le sei coppie presenti!

Uomini e Donne speciale di San Valentino, Gossip e Anticipazioni registrazione (oggi 6 febbraio 2017) - Una vera sorpresa per i fan di Uomini e Donne: la redazione ha deciso che questo sarà un San Valentino particolarmente romantico e sarà dedicato ad alcune delle coppie più amate del programma. Il 14 febbraio su Canale 5 alla solita ora andrà in onda una puntata speciale che parlerà d'amore, durante la quale ritroveremo sei amate coppie nate proprio a Uomini e Donne. La prima confermata dalle indiscrezioni circolanti sul web è quella composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Una vera sorpresa per i tantissimi fan che da tempo attendono di rivedere i 'Damellis' nello show che li ha visti innamorarsi. La seconda coppia che ritroveremo nella puntata speciale è quella composta da Claudio Serpa e Mario Sona, che hanno sancito l'esordio del Trono Gay. Terza coppia che ritroveremo nello studio di Canale 5 è quella composta da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, che conferma di essere una delle più amate degli ultimi anni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne speciale di San Valentino, Gossip e Anticipazioni registrazione di oggi: le coppie della puntata - Le sorprese non finiscono qui, in quanto nella puntata speciale di Uomini e Donne dedicata al San Valentino ci saranno altre tre coppie tra le più amate di sempre. Non mancheranno infatti Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, così come ritroveremo Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Entrambe le coppie hanno iniziato una convivenza e sicuramente, nel corso della puntata speciale, sveleranno alcuni retroscena inediti di questa nuova vita. Cinque finora le coppie svelate, ma ce n'è ancora una sesta che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere quella composta da Francesca De Taglia e Eugenio Colombo. Già genitori del piccolo Brando, i due racconteranno i dettagli della loro nuova vita insieme. Una bellissima sorpresa per gli appassionati di Uomini e Donne, che potranno non solo scoprire le novità sugli amori nati nel corso dell'ultimo Trono Classico, ma che potranno conoscere tutti gli importanti aggiornamenti su due delle "veterane" più amate.

