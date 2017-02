Uomini e Donne oggi, Trono Classico: Sonia Lorenzini in lacrime, l'accusa di Mario Serpa (oggi 6 febbraio 2017) - La settimana di Uomini e Donne inizia con una nuova puntata del Trono Classico. Si parte con Sonia Lorenzini e con un filmato che la vede sfogarsi con la redazione a causa dei commenti duri ricevuti da Mario Serpa nella scorsa puntata. In studio, il nuovo opinionista si dispiace di averla vista piangere nel video, ma ribadisce la sua idea. Anzi, incalza affermando che, secondo quanto gli risulta, Sonia e il corteggiatore Federico, sono in accordo visto che si conoscono da molto tempo. La tronista non lo nega, ma questo non vuol dire per lei che sarà Federico la sua scelta, anzi, dichiara di essere in alto mare. Ma le accuse di Mario Serpa non si fermano qui: dichiara, infatti, che Federico avrebbe dichiarato che Sonia è innamorata di lui e lo sceglierà; inoltre il corteggiatore ha precedentemente fatto anche il provino per diventare tronista. Sonia Lorenzini è furiosa e vuole parlare con la persona che ha detto a Mario tali indiscrezioni.

Uomini e Donne oggi, Trono Classico: Sonia vicina a Federico, Alessandro Calabrese alla prova (oggi 6 febbraio 2017) - Mario Serpa non se lo lascia ripetere due volte e prende il cellulare per contattare la sua fonte che, tuttavia, dichiara di non voler intervenire in studio. Sonia teme che rimanga un dubbio ma Gianni Sperti la rassicura. Si chiude così questa parentesi per passare alle esterne della Lorenzini e si parte proprio con l'esterna di Federico:, durante la quale arrivano le prime tenerezze. Mentre Mario commenta le immagini appena viste, anche gli altri corteggiatori si dicono turbati. Si continua con l'esterna di Emanuele: i due vanno in montagna e si divertono con un "volo del falco". Questa esterna non convince gli opinionisti, mentre la passeggiata a cavallo con Giovanni fa storcere il naso alla Cipollari, che non si fida del visino angelico del corteggiatore. Si conclude con l'esterna di Alessandro Calabrese: in accordo con la redazione, Sonia ha chiesto di scoprire com'è l'ex gieffino senza le telecamere e nota, a sua insaputa, che è molto più rilassato e naturale. In studio Calabrese chiede allora di ballare con lei, mentre Federico chiede di richiamare la fonte delle indiscrezioni svelate da Mario.

