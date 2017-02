Uomini e donne / Gossip e news: Valentina Rapisarda risponde alle critiche "Non mi sono rifatta, sono solo più in carne" e scoppia la polemica!

Uomini e donne, gossip e news: Valentina Rapisarda di nuovo in mezzo alle polemiche (oggi, 6 febbraio) - Uomini e donne e il trono classico nel corso degli anni ci hanno regalato tante nuove coppie e polemiche e anche per alcuni volti storiei del programma le cose non stanno andando meglio. Di chi stiamo parlando? Ma di Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli. I due sono ormai ai ferri corti da un po' tanto che sembra che si siano lasciati ormai da un po' anche se non c'è stata conferma ufficiale (ma in alcuni casi non serve). I due hanno litigato anche sui social dove lui ha preso di mira la sua ex durante una diretta su Instagram. Lei ha deciso di sorvolare sulla questione e di non evidenziare troppo la cosa ma oggi non ha fatto la stessa cosa. L'ex corteggiatrice si è ritrovata coinvolta in una discussione con una fan sui social in cui, ancora una volta, l'hanno accusata di essersi rifatta e non solo al seno visto che ormai sembra irriconoscibile anche in volto. Valentina è molto diversa da come l'abbiamo conosciuta durante il trono classico di Andrea Cerioli e questa ragazza glielo ha fatto notare tanto che lei ha deciso di rispondere non solo confermando il ritocco al seno (per lei un vero e proprio complesso) ma ribadendo il fatto che non ha subito altri interventi soprattutto in volto. Il suo cambiamento è dovuto a qualche chilo in più che ha preso e anche le labbra sono solo un dono di famiglia r scrive: " sono semplicemte un po' più in carne e si vede in primis in viso che sono poco più piena. Ribadisco in viso non ho fatto nulla". Riusciranno adesso a lasciarla in pace oppure no?

© Riproduzione Riservata.