VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA/ Su Rai 2 il film con Brendan Fraser e Josh Hutcherson

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Viaggio al centro della terra è il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 22.55. Una classica pellicola d'avventura realizzata nel 2008 ispirata all'omonimo romanzo per ragazzi di Jules Verne. Il film è stato diretto da Eric Brevig con la sceneggiatura di Michael Weiss, Jennifer Flackett e Mark Levin. Gli attori principali presenti nel film sono Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Seth Meyers, Anita Briem, Jane Wheeler e Jean Michel Paré. Ma ecco nel dettaglio l atrama del film.

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Sean è un adolescente timido e taciturno, e la madre - per sbloccarlo - decide di fargli trascorrere qualche giorno a Boston in compagnia dello zio Trevor Anderson. L'uomo è il fratello del padre di Sean, Max, un esploratore scomparso in Islanda. Anderson lavora come ricercatore all'università e tra i cimeli di famiglia trova un libro di Jules Verne, Viaggio al centro della Terra. Il romanzo contiene molti appunti di Max e con il passare del tempo si convince che il libro di Verne ha un fondo di verità. Insieme a Sean, lo studioso parte alla volta dell'Islanda per ripercorrere le orme di Max e fa la conoscenza di Hannah. La ragazza è un'esperta guida alpina ed è anche la nipote dell'uomo che ha aiutato anni prima Max. I tre partono in avanscoperta ma sono sorpresi da un temporale e sono costretti a rifugiarsi in una grotta. L'attività sismica del luogo li intrappola all'interno della cavità e cercando un'uscita secondaria si ritrovano in una vecchia miniera. Andando avanti con un carrello da miniera si imbattono in alcune pietre preziose ma il cunicolo si fa via via più stretto e le pareti diventano sottili. A causa del loro peso finiscono per rompere il pavimento e cadono a precipizio in un lungo canalone. Quando si risvegliano i tre esploratori, si ritrovano vicino a un lago, che si rivela essere la strada verso il centro della Terra. Vicino al lago ci sono flora e fauna preistoriche e anche i resti di una capanna umana. All'interno dell'abitazione di fortuna i tre scoprono i resti di Max, l'uomo era precipitato nel tunnel anni prima ma non era riuscito a salvarsi. Leggendo gli appunti del fratello, Trevor scopre che c'è poco tempo per fuggire dal luogo, altrimenti moriranno a causa delle temperature troppo elevate. L'unica via d'uscita è trovare un passaggio attraverso un geyser, che però si trova oltre il lago. I tre riescono a costruire un'imbarcazione di fortuna ma durante la traversata alcuni pesci preistorici attaccano la barca, Sean cade. Trevor e Hannah riescono a raggiungere la riva ma la ragazza è intrappolata da una pianta carnivora e solo con l'aiuto del ricercatore si salva. Nel frattempo Sean si risveglia vicino alla riva ma non trova lo zio, uno strano uccellino blu gli indica il percorso da seguire ma il ragazzo finisce per suscitare l'interesse di un dinosauro. Trevor sentendo le urla del nipote corre in suo soccorso e lo salva. Arrivati al geyser, i tre scoprono che è prosciugato, hanno però a loro disposizione un razzo grazie al quale incanalano dell'acqua nel cunicolo, che entrando in contatto con la lava sprigiona il vapore necessario a riattivare la loro via di fuga. Trevor e compagni fuoriescono dal Vesuvio e felici di essere vivi scoprono di avere con loro ancora i diamanti. Nel finale Sean, che ha portato con sé anche l'uccellino, si appassiona alla mitologia e in particolare inizia a fare ricerche su Atlantide.

