VLADIMIR LUXURIA/ Con chi si scontrerà questa sera? (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DEL REALITY: LA FOTO NELLA PRIMA TOILETTE GENDER FREE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Da molti anni Vladimir Luxuria, che stasera ritroveremo nella seconda puntata dell’Isola dei famosi 2017, è impegnata nella lotta per i diritti della comunità LGBT. Una questione che le sta particolarmente a cuore a riguardo sono bagni gender free: nel 2006, quando luxuria era uno dei deputati di Rifondazione Comunista, aveva avuto uno scontro con Elisabetta Gardini di Forza Italia che le aveva intimato di uscire dal bagno delle donne, essendo il deputato Vladimiro Guadagno un transgender. Undici anni dopo l’attuale opinionista del reality show di Canale 5 festeggia su Instagram l’apertura del primo bagno di genere “neutro” creato dal comune di Ospedaletto D’Alpinolo: “Ospedaletto (Av) la prima toilette Gender free”. Una grande conquista per la comunità LGBT a cui i followers di Luxuria hanno risposto con quasi 3mila like: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DEL REALITY: IL BATTIBECCO CON CECCHERINI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nella prima puntata della trasmissione l'Isola dei Famosi, andata in onda il 31 Gennaio 2017, causa maltempo, una delle protagoniste assolute è stata l'opinionista Vladimir Luxuria. All'inizio del programma, Luxuria è stata presentata al pubblico e ai naufraghi in maniera calorosa dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. In seguito Vladimir si è scontrata con Massimo Ceccherini, che minacciava di lasciare il reality. All'attore toscano l'opinionista ha detto in maniera decisa che se avesse voluto uscire dal programma, avrebbe dovuto dirlo subito, in quanto chi inizia l'avventura sull'isola, è giusto che lo faccia con entusiasmo. Alla fine i due si sono riappacificati e Luxuria è stata contenta, quando Massimo ha deciso di non abbandonare lo show. Successivamente, Luxuria ha esposto anche agli altri naufraghi che stare sull'isola significa dover affrontare una bella esperienza anche se molto dura, e che alla fine vincerà solo chi resisterà di più. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Vladimir si è divertita parecchio nel vedere la scimmia Tibi a capo della commissione scientifica, che sceglierà chi, tra i concorrenti, saranno gli evoluti e i primitivi. In seguito, Luxuria ha rincuorato con parole molto dolci Desirèe Popper, quando la ragazza ha perso il televoto e si è complimentata con Gulia Calcaterra durante la prova evolutiva, in quanto a suo dire la giovane si era impegnata molto nel memorizzare la sequenza di simboli. Durante la prova ricompensa, l'opinionista ha esaltato la velocità del rapper Moreno e si è divertita parecchio, insieme con la conduttrice Alessia Marcuzzi, quando a Dayane Mello è uscito fuori il seno dal costume. Durante le nomination, Luxuria ha chiesto a Samantha De Grenet perchè ce l'avesse tanto con Dayane Mello. La De Grenet le ha risposto che la ragazza non faceva nulla dalla mattina alla sera. A quel punto, l'opinionista ha consigliato a Samantha di essere meno polemica e di fare gruppo soprattutto con le donne. Contemporaneamente Vladimir ha elogiato il comportamento di Nathalie Caldonazzo, in quanto la concorrente è l'unica che sta vicino a Dayane Mello e che va per la sua strada, senza farsi condizionare dalla maggioranza. Alla fine della puntata, Luxuria ha incoraggiato i naufraghi e li ha esortati a non litigare, ma a lavorare uniti sull'isola.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DEL REALITY: UNA FIGURA POSITIVA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nella prima puntata del reality dell'Isola dei Famosi, andata in onda il 31 Gennaio e non il 30, a causa del maltempo che ha colpito l'Honduras, Vladimir Luxuria ha dimostrato di essere un'ottima opinionista. L'opinionista ha seguito con attenzione i momenti salienti della prima puntata e ha saputo aiutare nel migliore dei modi la conduttrice Alessia Marcuzzi, soprattutto nel convincere i naufraghi a non abbandonare il reality. Luxuria non ha usato nessuna strategia, ma ha cercato di intervenire, quando ha visto delle ingiustizie e quando ha dovuto esortare i concorrenti a portare avanti l'avventura in Honduras con entusiasmo. L'impatto della prima puntata del reality su Vladimir non è stato molto forte. L'opinionista foggiana ha infatti mantenuto sempre la calma, si è divertita e ha espresso spesso dei giudizi imparziali.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DEL REALITY: COSA CI ASPETTIAMO DA LEI QUESTA SERA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Questa sera, ci si aspetta che Vladimir Luxuria continui a spalleggiare la conduttrice Alessia Marcuzzi nei momenti più complicati del programma e che faccia di tutto per esprimere dei giudizi corretti e onesti. Inoltre ci si aspetta che si scontri ancora con Ceccherini e la De Grenet, perchè i tre hanno dei caratteri forti.

