AL BANO/ “Di rose e di spine”: un brano di controtendenza per l'artista brindisino (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

AL BANO, “DI ROSE E DI SPINE”: LE PRIME PROVE SUL PALCO DELL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Al Bano è un veterano di Sanremo ma ogni volta l’emozione è diversa, come ha ricordato lui stesso in un’intervista che troviamo su Raiplay.it: “Siamo al Festival di Sanremo 2017 e la mia prima volta fu a Sanremmo 1965, posso assicurare che ogni volta faccio lo stesso pieno di adrenalina. È emozionante, vibrante. Ho cantato in tutti i teatri del mondo ma quello che provo qua è unico e irripetibile”. Parlando del suo brano, “Di rose e di spine”, l’artista brindisino ha spiegato: “La canzone è una canzone d’amore perché penso che l’amore sia il motore della della vita e di ognuno di noi. Senza amore siamo come una macchina senza benzina, non andiamo da nessuna parte. Credo nell’amore, pretendo l’amore, so dare amore ed è giusto che l’amore venga cantato, scritto, recitato. A volte ci sono degli amori che finiscono prima del tempo, altri che durano oltre il tempo ma l’amore raccoglie in sè tutte queste incognite e guai se mancasse”. Clicca qui per vedere l’intervista ad Al Bano.

AL BANO, “DI ROSE E DI SPINE”: IL BRINDISINO PROPONE UN BRANO DI “CONTROTENDENZA” (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Tra i protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2017 c’è sicuramente Al Bano, che con questa sale a quota quindici partecipazioni alla kermesse musicale più famosa d’Italia. L’artista brindisino, classe 1943, sarà in gara con il brano “Di rose e di spine”, brano scritto da Maurizio Fabrizio e Katia Astarita. La canzone è stata definita da molti critici come un classico sanremese per cui entra di diritto nella lista dei possibili vincitori. D’altronde lo stesso Al Bano nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio Italia parlando di questa canzone ha scherzato sul fatto che questa possa essere la volta buona per prendere parte per la terza volta in carriera all’Eurovision Song Contest (il regolamento della competizione europea prevede infatti che per parteciparvi quale rappresentante dell’Italia si vinca al Festival di Sanremo). Quest’anno l’Eurivision si tiene tra il 9 ed il 13 maggio a Kiev in Ucraina ed il fatto che Al Bano abbia già in programma da quelle parti alcune date del suo tour mondiale assieme alla ‘moglie’ Romina Power suona quasi come una sorta di scaramanzia. Parlando della sua canzone sanremese, Al Bano ha detto: “Sono felicissimo di poter tornare a Sanremo e sopratutto di portare un testo - se vogliamo - in controtendenza, che amo molto. E' un brano classico, quando me l'hanno presentato ho provato i brividi... la stessa cosa che successe quando ascoltai per la prima volta E' la mia vita. Siccome se non c'è emozione è meglio lasciar perdere, questo brano è carico, intenso e strapieno di emozioni”.

AL BANO, “DI ROSE E DI SPINE”: TORNERÀ A VINCERE SENZA ROMINA? LA SUA STORIA SUL PALCO DELL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Per Al Bano questa è la quindicesima partecipazione al Festival di Sanremo, kermesse in cui ha trionfato in una sola occasione. L’esordio del cantante pugliese sulla riviera dei fiori è avvenuto nel 1968 con la canzone La siepe scritta da Pallvicini e Massara. Con questo pezzo si è classificato al nono posto. Nel 1971 c’è stata la seconda partecipazione con il brano 13, storia d’oggi scritto dallo stesso Albano Carrisi con Pallavicini e che gli è valso l’ottavo posto ed il premio speciale giornalistico. A distanza di 3 anni Al Bano è tornato al Festival di Sanremo con canzone In controluce scritta da Carrisi in coppia con Paolo Limiti, raggiungendo soltanto la finale senza entrare nei primi dieci. Per otto anni il Brindisino è poi rimasto lontano dal palco dell’Ariston fino al 1982, quando ha gareggiato insieme alla moglie Romina Power con il brano “Felicità”. Scritta da De Stefani, Minellono e Farina, la canzone permetterà alla coppia di ottenere il secondo posto e soprattutto un enorme successo in termini di vendite in Italia e nel mondo. Nel 1984 la coppia formata da Al Bano e Romina Power si presentò a Sanremo con la canzone Ci sarà scritta da Minellono e Farina, sbaragliando la concorrenza ed ottenendo così la vittoria. Nel 1987 i due sono tornati sul podio con il terzo di Nostalgia canaglia, canzone scritta da Pallavicini, Carrisi, Romina Power, Molco e Mercurio. Nel 1989 il cantante brindisino si presenta all’Ariston con un'altra canzone di grande seguito come Terra mia, scritta insieme all’inseparabile Pallavicini. Negli anni Novanta Al Bano è tornato nuovamente da solo al Festival di Sanremo senza tuttavia riuscire a ripercorrere i successi degli anni precedenti. Anche la partecipazione insieme a Romina del 1991 con il brano “Oggi sposi” gli ha fruttato solo l’ottavo posto. nel 1996 è la volta di È la mia vita, con cui raggiunge il settimo posto mentre nel 1997 Verso il sole lo fa arrivare in finale. Il 1999 è l’anno di Ancora in volo e Al Bano si classifica sesto. Otto anni dopo il cantante di Cellino San Marco è tornato sul palco dell’Ariston con il brano Nel perdono, che gli ha permesso di sfiorare la vittoria. L’amore è sempre amore, brano portato da Al Bano sul palco dell’Ariston nel 2009 gli vale la finale ma non il trionfo e nel 2011 il pugliese torna sul podio con la canzone manda è libera di Berlinconi, Albano Carrisi e Paoletti.

AL BANO, “DI ROSE E DI SPINE”: IL TOUR MONDIALE E L’INFARTO, ULTIME NOTIZIE E CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Recentemente Al Bano è stato protagonista di un incredibile tour mondiale al fianco di Romina Power. La coppia ha riportato in auge vecchi successi facendo il pienone in ogni data a a conferma di quanto la canzone di Al Bano sia amata non solo in Italia ma anche nel mondo. Come noto nel mese di dicembre è stato vittima di un infarto dal quale fortunatamente si è ripreso alla grande. Albano Carrisi in arte Al Bano è nato a Cellino San Marco il 20 maggio del 1943 in provincia di Brindisi. Per seguire la sua grande passione per la musica si è trasferito a Milano dove per mantenersi ha fatto diversi lavori. Nel 1965 ha inciso il suo primo disco intitolato La strada, una cover di una famosa canzone di Gene Pitney. Il successo per lui arriva nel 1967 quando incide “Nel sole”. Il brano viene utilizzato anche per la realizzazione di un film che avrà lo stesso Al Bano come interprete assieme alla giovanissima Romina Power: tra i due scoppierà un amore che li terrà uniti per diversi anni. Oltre al matrimonio, ad unire Al Bano e Romina è anche un lungo sodalizio artistico che li vedrà protagonisti della scena musicale italiana soprattutto negli anni ’80. Tra i loro successi ricordiamo Ci sarà, Nostalgia canaglia, Sempre sempre, Cara Terra Mia e tantissimi altri.

