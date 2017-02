ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI/ Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: sfida a Monte Argentario e nelle Marche

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 FEBBRAIO 2017: SFIDA A MONTE ARGENTARIO - Su Sky Uno si è appena conclusa la terza stagione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: ma l’amatissimo chef, pronto a viaggiare in lungo e in largo per il nostro Stivale, non ha nessuna intenzione di lasciare orfano il suo pubblico. A partire da oggi, martedì 7 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Cielo andranno in onda le repliche della seconda stagione del format, e si partirà proprio dal primo appuntamento, quello ambientato a Monte Argentario (Grosseto, Toscana). Sempre 4 i locali in gara, 4 le categorie sulle cui basi verranno giudicati, ma solo uno il giudizio finale: quello dello chef Borghese, naturalmente. A partire dalle 21.15, vedremo in scena i ristoranti Gourmet con gusto, con 50 anni di storia alle spalle e gestito da Stefano insieme alla moglie, e Le Plaisir du Vin, aperto invece nel 2008 e pronto a puntare tutto sul pesce crudo, raccogliendo dunque una clientela un pio’ selezionata. Non mancheranno la Tuscany Bay di Orbetello, guidata da Pierluigi e in grado di regalare ai proprio clienti una cena quasi direttamente sulla spiaggia, e il Ristorante Del Greco, gestito da una famiglia di Napoli. Chi sarà il vincitore?

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 FEBBRAIO 2017: LE MARCHE - Due in realtà gli episodi della seconda edizione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti che Cielo manderà in onda stasera, martedì 7 febbraio 2017: dopo la sfida a Monte Argentario, si passerà poi tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, nelle Marche. In gara ci saranno Il Desco, guidato da Nives e Paride e situato proprio nel centro storico di Ascolti Piceno, insieme a Il Gambero da Tato, di San Bendetto, che viene appunto mandato avanti da Tato e Priscilla. Per concludere, non mancheranno all’epplo i locali La Croisette di Ruggero e Giovanna e Al piccolo teatro di Luca e Diletta.

