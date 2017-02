ALESSIO BERNABEI, “NEL MEZZO DI UN APPLAUSO”: LE PRIME PROVE SUL PALCO DELL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Alessio Bernabei è arrivato alla sua terza partecipazione a Sanremo, la seconda da solista, e parlando delle emozioni provate durante le prove del Festival di Sanremo 2017 l’ex frontman dei Dear Jack spiega: “Questo per me è il terzo anno e ogni volta che varco l’uscio della porta dell’Ariston per me è come se fosse la prima volta. L’emozione dell’orchestra dal vivo è pazzesca. Gli archi, gli ottoni danno sempre una grandissima emozione dal vivo. Il mio brano di quest’anno è molto orchestrale e quindi ci sta piuttosto bene”. Nell’intervista che troviamo su Raiplay.it il cantante racconta anche come ha appreso la notizia della sua partecipazione a Sanremo 2017: “L’ho saputo mentre ero a casa di un amico. Avevo appena finito di mangiare delle penne al sugo bevendo un bicchiere di vino. Il vino era per dimenticare i problemi e non me l’aspettavo, anche perché ero nell’ultimo gruppo di artisti. Pensavo non sarebbe andata bene e invece quando hanno nominato il mio nome è esplosa in me la gioia e la voglia di essere qua tra queste mura”. Clicca qui per vedere l’intervista ad Alessio Bernabei.

ALESSIO BERNABEI, “NEL MEZZO DI UN APPLAUSO”: SVOLTA “CLASSICA” PER L’EX DEAR JACK (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Nel mezzo di un applauso è la canzone con cui Alessio Bernabei gareggerà nella categoria Big del Festival di Sanremo 2017. Per l’ex Dear Jack è la seconda volta da solista sul palco dell’Ariston dopo “Noi siamo infinito”, il pezzo proposto dal cantante nella scorsa edizione. Il brano è stato grande successo ed è stato certificato disco di platino dopo aver venduto oltre 50mila copie. Ora Alessio Bernabei torna a Sanremo con un brano dai tratti più canonici, come descritto dallo stesso artista: “Il brano di quest’anno è un po’ più classico e meno Edm: ma la verità è che non sento più il bisogno di inseguire la novità”. Il cantante, classe 1992, è cresciuto e si descrive come un ragazzo molto più intimista e riflessivo: questi tratti emergeranno nella sua performance sul palco del teatro Ariston? A quanto pare il Bernabei di “Noi siamo infinito” è diverso da quello di “Nel mezzo di un applauso” e il pubblico avrà modo di accorgersene già da questa sera. Nell'edizione di Sanremo 2017 Alessio Bernabei, nonostante i suoi soli 25 anni, ha ottime probabilità di passare alla fase finale e di competere con i migliori artisti. Intorno ad Alessio Bernabei si sono sviluppate molte aspettative, anche alla luce della biografia intitolata Jack è uscito dal gruppo che ha stimolato la curiosità di numerosi fans.

ALESSIO BERNABEI, “NEL MEZZO DI UN APPLAUSO”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Alessio Bernabei è nato a Tarquinia, ha appena 25 anni ed è già considerato un BIG nella principale competizione canora nazionale. Come molti i ragazzi affronta l'adolescenza facendo un sacco di lavori precari, dal parrucchiere al barista, prima di dedicarsi a 360 gradi alla musica. Alle selezioni di X Factor viene escluso e partecipa successivamente ad Amici di Maria de Filippi vincendo il premio della critica insieme al suo gruppo, i Dear Jack. Il primo album che viene pubblicato si intitola Domani è un altro film (prima parte), che viene seguito da Domani è un altro film (seconda parte) con il singolo Il mondo esplode tranne noi che ne anticipa l'uscita. Questo brano viene presentato nel 2015 alla 65^ edizione di Sanremo classificandosi settimo. Pochi mesi dopo, al termine dell'estate, Bernabei lascia il gruppo dei Dear Jack, in modo condiviso e concordato, per iniziare la carriera del cantante solista. I Dear Jack cambiano front-man con Leiner Riflessi, mantenendo gli altri componenti. Nell'edizione di Sanremo 2016 il pezzo dei nuovi Dear Jack intitolato Mezzo respiro ancora verrà eliminato prima di “Noi siamo infinito”, la canzone portata sul palco dell’Ariston quell’anno da Bernabei. Complessivamente gli album in studio di Alessio Bernabei sono 3: Domani è un altro film (parte prima); Domani è un altro film (parte seconda); Noi siamo infinito. L'ultimo in elenco appartiene alla carriera solista dell'artista mentre gli altri due sono stati scritti insieme al gruppo dei Dear Jack. A corredo della discografia ci sono anche i singoli: Nel mezzo di un applauso; Due giganti; Io e te = la soluzione; Noi siamo infinito.

