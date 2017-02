AMICI 2017 / Ed.16 anticipazioni e news: Natalia Titova, la malattia e le difficoltà prima del successo (oggi, 7 febbraio)

AMICI 16, ED. 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: NATALIA TITOVA, BALLERINA DI SUCCESSO CON UN PASSATO DOLOROSO (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Nella scuola di Amici 16 si avvicinano sempre di più gli esami e le prove difficoltose in attesa del serale che dovrebbe debuttare il prossimo sabato 25 marzo 2017 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nella scuola più talentuosa d'Italia quindi, sono arrivati incessantemente gli esami di sbarramento che segneranno nuovi esiti e diverse dinamiche con la scuola che, visti gli ultimi accadimenti sta proprio entrando nel vivo della sua avventura. Come ben sapete infatti, questa sera Maria De Filippi debutterà con la prima puntata del Festival di Sanremo 2017 che aprirà i battenti a partire dalle 20.35 circa sulla rete ammiraglia di Casa Rai insieme a Carlo Conti che l'ha fortemente voluta al suo fianco e "corteggiata" per tutta l'estate. Di seguito poi, dopo l'esperienza con la kermesse musicale più famosa in Italia, Maria De Filippi tornerà in pista con le nuove registrazioni del sabato in attesa del serale. Tra i professori però, lo scorso anno ha fatto il suo ingresso Natalia Titova, "scippata" da Queen Mary dalla corte di Ballando con le stelle. La ballerina di latino-americano, ha regalato alla scuola di Amici una nuova categoria di danza e, nonostante i sorrisi, l'infanzia della Titova non è stata delle più serene. Ad appena 20 giorni infatti, Natalia si era ammalata di osteomielite ed i medici avevano anche parlato di possibile invalidità. La Titova però non si è lasciata affliggere dalla malattia ed ha incominciato a ballare ad appena 4 anni e non ha mai più smesso di farlo convivendo con il dolore e la sofferenza. Successivamente, l'arrivo in Italia e, tra le pagine del settimanale Famiglia ha raccontato: “Gli amici russi iniziarono ad allontanarsi ma in Italia non avevo ancora nulla e non parlavo l’italiano, era difficile per me costruire dei legami". Dopo una partenza burrascosa, la strada della ballerina è stata costellata da tantissime soddisfazioni lavorative ed anche personali con la conoscenza di Massimiliano Rosolino e la nascita delle sue due bambine, Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

