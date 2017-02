ANIMAL KINGDOM/ Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: la famiglia Cody all'insegna del crimine. Sbarca in Italia il drama con Ellen Barkin

ANIMAL KINGDOM, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Nella prima serata di Premium Crime di oggi, martedì febbraio 2017, farà il suo debutto la serie Animal Kingdom, in prima Tv. Il primo episodio che andrà in onda si intitola "Senza regole", sotto la regia di Jonathan Lisco, già diffuso su Infinity nel novembre dell'anno scorso. Lo show è basato sull'omonimo film di David Michod, diffuso nel 2010 e di matrice australiana. Il ruolo del protagonista sarà affidato ad Finn Cole che sarà J, un 17 enne che modificherà radicalmente la propria vita in seguito alla morte della madre. Si ritroverà infatti a vivere con la famiglia Cody, nella California del Sud, dove entrerà in contatto con una realtà diversa rispetto a quella a cui è abituata. I Cody infatti sono dediti ad attività criminali, sotto il comando severo della matriarca egocentrica Janine, detta Smurf, ed interpretata dall'attrice Ellen Barkin. Al suo fianco Andrew, alias di Shawn Hatosy, Jake Weary nel ruolo di Deran, Ben Robson in quelli di Craig e Daniella Alonso nei panni di Catherine. Fra i volti ricorrenti del cast troviamo anche Spencer Treat Clark, fratello dell'attrice Eliza Clark, che interpreterà Adrian. In queste ultime settimane, Ellen Barkin ha attirato l'attenzione dei media grazie ad una critica accesa nei confronti di Donald Trump, che attacca con alta frequenza grazie a numerosi tweet. Una nota che non la rende distante dai sentimenti nutriti da migliaia americani e di cui non ha fatto mistero fin dai primi passi che il neo Presidente ha mosso ne mondo della politica. Questo particolare la rende molto vicina al personaggio che interpreterà nella serie Tv, una madre forte ed abile nella manipolazione, riuscendo a ricavare il proprio vantaggio da ogni situazione. Il progetto di Animal Kingdom nasce già nel 2011, su commissione dell'emittente americana Showtime, ma andò in porto solo quando lo script della premiere passò alla TNT, sotto la regia di John Wells, che riveste anche il ruolo di executive. Per mantenersi in contatto con tutte le novità su Animal Kingdom, sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale Facebook, disponibile a questo indirizzo.

ANIMAL KINGDOM, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "SENZA REGOLE" - In seguito alla morte della madre Julia, avvenuta per overdose, il 17enne J decide di chiamare la nonna Janine, conosciuta come Smurf, anche se c'è sempre stata una forte distanza fra loro. La donna lo invita subito a vivere nella sua villa extralusso che si trova nel cuore di Oceanside, in California. Una volta arrivato sul posto, J si riunirà con gli zii Craig e Deran, oltre che al loro fratello adottivo Barry detto Baz. I Cody rimangono sorpresi quando Pope, il fratello più grande ed istabile, ritornerà in città a sorpresa, mentre sta ancora scontando una condanna di sei anni di reclusione per rapina a mano armata. I fratelli decidono inoltre di continuare a mandare avanti l'attività di famiglia, organizzando il piano per una rapina. Durate l'episodio, feriranno tuttavia in modo accidentale una guardia di sicurezza.

