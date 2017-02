ANTONIO ALBANESE/ Ospite della kermesse musicale: sul palco con Paola Cortellesi per presentare “Mamma o papà?” (Festival di Sanremo, 7 febbraio 2017)

ANTONIO ALBANESE, OSPITE DELLA KERMESSE: SUL PALCO CON PAOLA CORTELLESI PER PRESENTARE “MAMMA O PAPÀ?” (FESTIVAL DI SANREMO, 7 FEBBRAIO 2017) - Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2017 ci sarà anche l'attore Antonio Albanese. La vetrina offerta dal Festival, la manifestazione canora più importanti del nostro Paese, sarà infatti perfetta per presentare il loro nuovo film “Mamma o papà?”, prodotto da Medusa e nelle sale dal 14 febbraio. A proposito della sua partecipazione a Sanremo, Albanese ha detto di essere molto felice per essere stato invitato da Carlo Conti ed è tanta per lui l’emozione all’idea di salire sul palco dell’Ariston. Recentemente Antonio Albanese ha recitato anche al fianco di Carlo Verdone nel film “L’abbiamo fatta grossa”. Parlando di questa pellicola, l’attore ha detto di essersi divertito tantissimo a lavorare insieme al collega. Negli ultimi tempi Albanese ha confessato inoltre di ricordare con piacere il periodo in cui ha lavorato a Mai Dire Gol, la trasmissione che l’ha portato al successo.

ANTONIO ALBANESE, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA - Il famoso attore e cabarettista italiano Antonio Albanese nasce a Olginate il 10 Ottobre del 1964. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1992 al Maurizio Costanzo Show, in cui viene spesso invitato e diverte il pubblico con sketch di cabaret. Nel 1994 arriva il grande successo con l’entrata nel cast di Mai Dire Gol, la trasmissione condotta dalla Gialappa's Band. Nel 2000 Antonio albanese è uno degli interpreti del film La lingua del santo e nel 2005 recita nella pellicola La seconda notte di nozze. Sempre nel 2005 è uno dei comici di Mai Dire Lunedì. Tra i personaggi da lui interpretati nel programma c’è anche il famoso Cetto La Qualunque, che contribuisce ad accrescere la sua popolarità. Nel 2009 l’attore si dedica al teatro dirigendo l’opera teatrale Le convenienze e le inconvenienze teatrali di Doninzetti. Nel 2011 esce il suo film Qualunquemente e due anni dopo recita nel film L'Intrepido. Nel 2016 Antonio entra a far parte del cast di L'abbiamo fatta grossa e nel 2017 è uno degli interpreti della pellicola Mamma o Papà?, con Paola Cortellesi. Nel tempo libero Albanese ama dedicarsi alla pittura e ha confessato di aver amato il futurismo italiano al punto che, da giovanissimo, ha preferito comprare un quadro di questa corrente con i soldi risparmiati piuttosto che acquistare un’auto come facevano i suoi coetanei. L’attore è stato sposato per un pò di tempo e che dal matrimonio è nata sua figlia Beatrice. Ora invece è fidanzato con la compagna Maria Maddalena Gnudi e dal loro amore è nato il piccolo Leonardo.

