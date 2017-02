ARROW 5 / Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: Prometheus fa parte della Polizia?

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Così si comincia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Oliver (Stephen Amell) continua a cercare Rene (Rick Gonzalez) senza successo, mentre le reclute continuano a perlustrare la città in modo autonomo. Non appena trovano un indizio, Felicity (Emily Bett Rickards) decide di informare solo Green Arrow come stabilito in precedenza. Oliver riesce così a liberare Rene, che tuttavia gli rivela di aver confessato a Church (Chad L. Coleman) la verità sulla sua doppia identità. John (David Ramsey) offre il proprio aiuto per risolvere le cose, scegliendo di parlare con Rene riguardo ai suoi ricordi, ma afferma di non ricordare più nulla. Intanto, Church continua ad organizzare un piano per uccidere il Sindaco, ora che sa quanto possa essere facile. Riceve la visita di Prometheus, che lo avvisa per la seconda ed ultima volta di stare lontano dai suoi affari. Un metaumano che ha appena assoldato riesce a fermare la freccia della creatura e Church lo incarica di uccidere il Sindaco. Thea (Willa Holland) invece è tesa per lee continue incursioni della giornalista Susan Williams (Carly Pope), che non perde l'occasione per attaccare l'amministrazione di Oliver. Nel passato, Oliver supera il test della Bratva ed entra ufficialmente a far parte dell'organizzazione. Uno dei memrbi anziani gli rivela tuttavia di nongradire la sua presenza. Nel presente, John racconta a Rene del periodo che lui stesso ha vissuto in prigionia, riuscendo a trovare un elemento utile su Church. Dopo aver fatto visita ad un politico ostile, Oliver inscena la propria morte in modo che venga diffusa la notizia tramite i media, facendo intervenire lo Human Target, Christopher (Wil Traval), che ha finto di essere il Sindaco. Poco dopo, l'uomo gli rivela che Felicity sta frequentando il detective Billy Malone (Tyler Ritter) e che è convinto che lui ne sia a conoscenza. Mentre Rene scopre di sapere quale sarà il piano di Church, Oliver affronta l'ex fidanzata sulla sua nuova relazione. La squadra viene quindi informata che Church ha intenzione di dominare la città diffondendo un grosso carico di droga, ma le reclute irrompono sul posto. Nel passato, Viktor (Mike Dopud) ordina ai suoi uomini di uccidere Oliver, ma Anatoly (David Nykl) paga Christopher per proteggerlo. Nel presente, Susan Williams viene informata da un suo contatto degli anni che Oliver ha trascorso in Russia. Intanto, il furgone in cui viene trasportato Church viene preso di mira da Prometheus, che infine uccide il criminale.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "COSI' SI COMINCIA" - Oliver, Diggle e Felicity si preparano ad attaccare Prometheus all'insaputa delle reclute, ma i ragazzi scoprono l'inganno e si infuriano. Felicity in seguito ruba una prova di un recente omicidio da Billy per poterla analizzare ed indirizza Oliver sulla lista che lo ha spinto a diventare un Giustiziere. Questo non fa che alimentare la rabbia di Evelyn e le altre reclute, dato che non conoscevano questo particolare del suo primo ritorno alla normalità. Felicity sfrutta il modello per prevedere le vittime successive, inviando due diverse squadre per fermare Prometheus. Anche se Evelyn riuscirà a tagliargli un braccio, il metaumano riuscirà a fuggire. Più tardi, Felicity decide di rivelare la verità a Billy su sul ruolo di Overwatch nel team Arrow, mentre Oliver scopre che Prometheus potrebbe in realtà essere un ufficiale dell'SCPD. Nel frattempo, Quentin si risveglia da un sonno indotto dall'alcool e si trova l'arma del delitto fra le mani. Nel passato, Oliver sta prendendo parte ad una missione, quando viene rapito dagli uomini di Kovar e portato dinnanzi al suo cospetto.

© Riproduzione Riservata.