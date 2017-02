AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente Federico non vince il premio: chi giocherà oggi, 7 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 7 febbraio 2017) - Il game show di Canale 5 Avanti un altro è pronto a tornare sul piccolo schermo, puntuale alle 18.45, sotto la guida di Paolo Bonolis, che presenterà nuovamente il Minimondo del programma e tutti i concorrenti che si metteranno in gioco. In attesa di scoprire chi giocherà più tardi, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Si parte con il valletto di giornata che apre il coperchio dei pidigozzi e subito dopo Miss Claudia presenta i personaggi del Salottino, poi si parte con il primo concorrente. Oggi al via c'è Giuseppe proveniente dalla Calabria e di professione architetto, si parte con le domande ed è subito sconfitto così a prendere il suo posto c'è Melissa. Accompagnata da una sua amica, svolge la professione di addestratrice cinofila, a lei tocca la compagnia del Bonus, ossia lo svedese che viene travolto dalle donne in studio. Le risposte esatte consentono di pescare nel pidigozzaro così la cifra uscente è di 30 mila euro e ciò la fa decidere di fermarsi laureandosi campione di giornata. Il prossimo concorrente è Angelo Maria Ferdinando, un insegnante siciliano che vive a Verona, Bonolis ne approfitta per prenderlo in giro. Fatto ciò si passa alla scelta del personaggio del Salottino ed opta per il Gladiatore, esso si alza e ponendosi davanti al concorrente effettua la domanda che l'insegnante risponde in maniera esatta. Dalla scelta fatta pesca la cifra di 40 mila euro, ma decide di cambiarlo e si ritrova di nuovo con la stessa cifra, continua con le domande ed anche stavolta lo fa nel modo giusto. Incrementa il suo montepremi con 25 mila euro e così diventa lui il nuovo campione visto che decide di fermarsi, a sedersi sullo sgabello arriva Alessandra. Un'avvenente donna bionda di professione cantante, risponderà alle domande intitolate Quanto campa? ma le sue risposte errate la estromettono dal gioco. Federico è pronto per giocare, dopo aver detto di essere un agente di commercio, è pronto rispondere alle domande che gli farà un personaggio del Salottino. La sua scelta ricade sul Superman pugliese e le risposte correte fanno si che il pidogozzo scelto sveli la cifra di 75 mila euro e ciò significa che detronizza l'insegnante che era campione. A giocare ora c'è Rita che va a salutare i due giudici, Christian e Jurgens, nella presentazione dichiara di essere di Curti in provincia di Caserta, a lei toccano le domande Ndo cojo cojo. Anche lei accede al pidigozzaro e la cifra che pesca è 30 mila euro, dopo entra in studio Laurenti travestito da Barbara D'urso ed il pubblico è in delirio per l'interpretazione. Il maestro effettua le domande ed anche stavolta le risposte sono corrette, così il suo montepremi aumenta grazie a La pariglia. A questo punto Bonolis effettua la domanda ma sbagliando Rita si autoelimina e così giocherà per le domande finali Federico con un budget di 175 mila euro. Le domande del conduttore scorrono una dietro l'altra, il campione poi decide di frizzare a 28 mila euro ma le domande ancora da fare sono tante, ciò infatti gli impedisce di vincere.

