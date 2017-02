Agorà Duemiladiciassette/ Oggi, martedì 7 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

Agorà Duemiladiciassette, oggi non va in onda (martedì 7 febbraio 2017) - Stasera, martedì 7 gennaio 2017, non andrà in onda una nuova puntata di Agorà Duemiladiciassette su Rai 3: il programma guidato da Gerardo Greco, sempre concentrato sull'attualità, tornerà puntale in mattinata, a partire dalle 8.00, ma gli appuntamenti in prime time sono conclusi. Alla partenza, Agorà Duemiladiciassette aveva specificato che avrebbe tenuto compagnia ai telespettatori della terza rete nazionale fino alla settimana del Festival di Sanremo, che apre i battenti sul palco dell'Ariston proprio oggi. Al posto di Agorà Duemiladiciassette, più tardi, verrà trasmesso il film "E venne il giorno", pellicola del 2008 con Mark Wahlberg e Zooey Deschanel. L'ultima puntata in prime time del programma guidato da Gerardo Greco ha avuto come ospite la stimata Franca Leosini, volto di Storie Maledette: gli ascolti raggiunti sono stati davvero buono. Agorà Duemiladiciassette, martedì 31 gennaio 2017, ha infatti portato a casa uno share del 4.03% con 946mila spettatori al seguito, quando la settimana precedente era riuscita a superare i dati raccolti dal diretto competitor di La7, DiMartedì. Non resta che continuare a seguire il conduttore e tutta la sua squadra in mattinata, sempre sulla terza rete nazionale.

