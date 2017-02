Anna Tatangelo/ News: Gigi D'Alessio va al Festival di Sanremo 2017 lei si "consola" con "E poi c'è Cattelan", foto

ANNA TATANGELO, NEWS: LA CANTANTE OSPITE DI "E POI C'È CATTELAN", FOTO - È fra le più talentuose protagoniste del panorama musicale, eppure spesso il suo personaggio divide. Anna Tatangelo, classe 1987, è balzata all'onore delle cronache per aver vinto Sanremo giovani nel 2002. Oggi, la sua vita si divide fra la sua famiglia e il mondo della musica, riuscendo a portare avanti entrambe le cose con grande successo. La Tatangelo, compagna dal 2006 dai Gigi D'Alessio dal quale ha un figlio, Tommaso, nato nel 2010, continua a conquistare il pubblico giorno dopo giorno grazie alla sua musica e ai suoi numerosi aggiornamento online. Poche ore fa, uno scatto fra tutti ha sorpreso il suoi numerosssimi fan, la cantante, infatti, ha rivelato, utilizzando una serie di Hashtag, che presto sarà ospite di "E poi c'è Cattelan", a partire dal prossimo 16 febbraio per la quarta attesissima stagione. "Si riparte.. #sky @epoicecattelan @alecattelan #cisaradaridere",ha scritto la Tatangelo postando una foto che ritrae il suo outfit total black. E fra i commenti della sua foto, naturalmente, non sono mancati i messaggi pieni di affetto da parte dei suoi follower: "bellissima meravigliosa creatura buona serata ricca di felicita", "Splendida!! Ed essere una mamma come vedete non è una scusa per non essere in forma o per non prendersi cura di se... ", "Sempre bellissima". Per visualizzare la foto, potete cliccare qui.

