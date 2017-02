Arrow, The Flash, Supergirl: su Italia 1, anticipazioni e curiosità 14 e 7 febbraio 2017, cosa succederà ai nostri eroi?

Arrow, The Flash, Supergirl: Torna il martedì e con esso anche le nuove puntate di Arrow, The Flash e Supergirl. Cosa accadrà ai nostri eroi? Partiamo da Oliver, il nostro supereroe verde che ha di nuovo una bella gatta da pelare nella sua città. Non ha fatto in tempo ad abituarsi all'idea che un nuovo criminale sia in città - e che stia uccidendo tutte le persone collegate in qualche modo alla lista di morte che gli è stata lasciata dal padre - che già un nuovo vigilante giunge in città. Non si sa ancora chi sia ma soprattutto non si sanno ancora le sue intenzioni anche se dai primi comportamenti sembra combattere il male esattamente come Arrow. Con una differenza che scopriremo presto. Guai anche per The Flash, dato che Barry viene bloccato da Savitar, il Dio della Velocità, mentre cerca di salvare Wally, ormai quasi caduto nella rete tessuta dal misterioso Dottor Alchemy. In suo aiuto arriveranno Cisco e Caitlyn, ma entrambi avranno delle difficoltà. Riusciranno infatti a salvare The Flash dal Dio della Velocità ma a caro prezzo. Cosa accadrà invece il 14 febbraio a Supergirl? Anche nella città di Kara arriva un nuovo Vigilante e la ragazza è molto dubbiosa sulle sue reali intenzioni. Questo nuovo The Guardian è un amico o un nemico? Inoltre Supergirl deve fare i conti anche con l'apparente sparizione di Mon-El, che sta molto male a causa del sangue ricevuto da M'gann. I prossimi episodi di Arrow, The Flash e Supergirl vanno in onda il prossimo 14 febbraio ed entrambe le tre serie televisive sui supereroi della Dc stanno entrando nel vivo delle loro trame, con Arrow alle prese sempre più con problemi che potrebbero creargli non poche difficoltò, The Flash che sta rischiando di perdere l'anima dei suoi amici e Supergirl, che deve far fronte a nuovi alieni che vogliono assumere il nuovo di Vigilanti. Riusciranno a gestire tutto questo? Lo sapremo solo guardando i prossimi episodi delle serie televisive.

