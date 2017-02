BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Quinn a spasso per le vie di Montecarlo, la sua presenza verrà svelata?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: L'ARRIVO DI QUINN - Beautiful tornerà anche domani pomeriggio su Canale 5, confermando il nuovo obiettivo di Quinn: conquistare Eric a tutti i costi! Per questo, dopo che l'ex amante l'ha lasciata con un semplice sms, la Fuller non ci ha pensato due volte prendendo il primo volto diretto a Nizza, per poi trasferirsi immediatamente a Montecarlo. Il viaggio non è stato tra i più tranquilli ma anche lei sbarcherà in terra francese, preparandosi a raggiungere il suo ricco amante, ovunque esso si trovi e soprattutto ben consapevole dei rischi ai quali andrà in contro. Cosa accadrebbe, infatti, se qualcuno dei tre Spencer presenti nella città monegasca dovesse scoprirla? Steffy potrebbe mai accettare il suo flirt con il nonno? Questi dubbi non creeranno troppi problemi nella mente della dark lady che passeggerà indisturbata per le vie di Montecarlo, incurante dei rischi corsi. Finirà per cacciarsi in grossi guai come sempre?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: WYATT E STEFFY DAVVERO FELICI? - Cosa sta passando davvero per la mente di Steffy? I fans di Beautiful sono sempre stati convinti che ci sia sempre stato solo Liam nel suo cuore e che la Forrester abbia deciso di restare al fianco di Wyatt solo per rispettare il vincolo matrimoniale. Eppure, anche nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5 la coppia continuerà ad amoreggiare indisturbata in quel di Montecarlo, dopo che già durante il viaggio non aveva smesso di esprimere la propria felicità davanti agli occhi attoniti di Liam. E se Quinn Fuller ci avesse visto giusto? E se alla fine Steffy si fosse davvero innamorata di Wyatt, preferendolo all'unico uomo che abbia mai amato prima di lui? Ciò sembra davvero impossibile, eppure davanti all'evidenza è meglio non dare nulla per scontato. Questa coppia sarà destinata a durare a lungo, anche se su di loro incombe l'incubo causato dalla presenza della gioielliera nella città monegasca?

© Riproduzione Riservata.