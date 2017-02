BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: Thomas e Steffy litigano di nuovo, è tempo di divisioni in famiglia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEFFY E THOMAS AI FERRI CORTI? - Le anticipazioni ufficiali relative alle puntate americane di Beautiful continuano a concedere ampio spazio ai problemi interni alla Forrester Creations, soprattutto in seguito alla nomina di Ridge come Co-Ceo in compagnia di Steffy. Thomas oggi faticherà a nascondere la sua frustrazione davanti a Steffy, che ha preso il posto che lui stesso aveva sempre sognato. Sebbene i due fratelli in passato siano sempre stati uniti ( e tutto sommato lo siano ancora) sarà innegabile l'antipatia provata dal rampollo Forrester di fronte ai nuovi fatti. Fin dove porterà questa diatriba? Se da un lato i rapporti tra i due figli di Ridge siano molto tesi, forse per la prima volta nella loro vita, dall'altro ci sarà la consapevolezza che nulla di tutto questo accadrà per caso e che molto presto la rabbia di Thomas porterà a lasciare l'azienda di famiglia approdando alla Spectra Fashions. Potrebbe essere questo l'inizio di una nuova storia d'amore con Sally anche se sarà bene tenere sotto controllo Wyatt, a sua volta in partenza dalla potente casa di moda. Chi dei due conquisterà la nuova 'rossa'?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7 FEBBRAIO: ERIC AL TOP DEL SUCCESSO - Il summit della Spencer Pubblications ha ufficialmente inizio: nella puntata di Beautiful in onda oggi pomeriggio, infatti, vedremo Liam, Steffy, Eric e Wyatt alle prese con le formalità del caso. Non potrà mancare l'annuncio tanto atteso, ragione per il quale il patriarca Forrester si è unito alla nipote in questa trasferta. Eric dichiarerà di essere diventato il nuovo Amministratore Delegato della Forrester Creations, sperando che l'attenzione mediatica venga rivolta sulla sua persona e non sullo scandalo relativo alla paternità di Douglas. Ed infatti tutto sembrerà andare per il meglio, anche se la felicità sarà molto lontana dal cuore di Eric. In lui, infatti, si sentirà fortissima la mancanza di Quinn, che lo stesso Forrester ha deciso di lasciare, convinto che la relazione con lei non sarebbe mai stata accettata in famiglia. Ciò che lui non sospetterà, sarà l'imminente arrivo dell'amante proprio in quel di Montecarlo!

© Riproduzione Riservata.