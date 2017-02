BOSS IN INCOGNITO 2017/ Oggi, martedì 7 febbraio, non va in onda: ecco perché

BOSS IN INCOGNITO 2017, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 7 febbraio 2017) - Stasera, martedì 7 febbraio 2017, non andrà in scena su Rai 2 un nuovo appuntamento con Boss in Incognito: il docu-reality giunto alla quarta edizione e guidato da Nicola Savino si prende una pausa, come fanno anche altre trasmissioni, per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2017 che prenderà il via in prima serata più tardi, sulla prima rete nazionale. Con ogni probabilità, la trasmissione guidata dal volto di Quelli che il calcio tornerà in scena il prossimo 14 febbraio, e al suo posto oggi verranno trasmesse alcune puntate della decima stagione di Criminal Minds (in particolare, gli episodi dal 6 al 10). L’ultima protagonista di Boss in Incognito è stato Costantino Vaia, titolare del marchio Pomì, che si è trovato - proprio come tutti i boss - ad affiancare i suoi dipendenti sul lavoro, premiandoli infine, dopo aver svelato la sua identità: le storie hanno riempito di emozione i telespettatori a casa, e anche i dati di audience non hanno deluso. Nonostante la concorrenza de L’Isola dei Famosi e del match di Coppa Italia, ha infatti mantenuto i numeri stabili. Ora, non reste che aspettare un’altra settimana per scoprire chi sarà il prossimo protagonista di Boss in Incognito: la curiosità andrà alle stelle…

