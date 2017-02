Belen Rodriguez / Dichiara tutto il suo amore a Santiago, è lui l'uomo della sua vita! (oggi, 7 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, DICHIARA IL SUO AMORE A SANTIAGO (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Il vero amore di Belen Rodriguez è uno solo, ossia suo figlio Santiago: la showgirl argentina lo ama profondamente più di qualsiasi altra cosa al mondo e non smette mai di dimostrarlo. Proprio tra le ultime foto pubblicate da Belen ce n'è una con Santi mentre sono seduti a un tavolo dopo essersi fatti un bel bagno al mare. "Perché io ti amo più che più non posso #aboutlove", ha scritto la showgirl, che negli ultimi mesi ha passato con il figlio la maggior parte del suo tempo. Dopo il divorzio da Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha ricevuto l'affidamento di Santiago, che vivrà con lei a Milano. Stefano potrà vederlo due volte al mese a fine settimana alterni, anche se non si è capito come mai possa vederlo per così poco tempo: forse è a causa del suo lavoro a Roma, per il quale non riesce ad andare molto spesso quindi nelle altre città. O magari andrà comunque a vederlo tutte le volte che potrà.

BELEN RODRIGUEZ, ATTACCA GLI HATERS E NON AMMETTE LE POLEMICHE (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez ha ritrovato la felicità negli ultimi mesi accanto ad Andrea Iannone e, soprattutto dopo il divorzio da Stefano De Martino, non è più disposta a farsi trattare male da nessun haters. Sono in tante le persone che vanno a insultare Belen sui suoi account social, ma fortunatamente è pieno di fan che la difendono a spada tratta. Proprio ultimamente, forse per mettere a tacere le critiche, ha preso una parte di un vecchio discorso dell'attrice Meryl Streep e lo ha pubblicato su Facebook, con la foto di un suo ritratto con la sigaretta in bocca a corredo del post. "Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o mi ferisce. Non ho più pazienza per il cinismo, critiche eccessive e richieste di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere a chi non mi aggrada, di amare a chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride".

