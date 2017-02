CAPITAL - MISTERO A PEPYS ROAD / Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: Mill è vicino alla verità. Chi è il colpevole? (finale di stagione)

CAPITAL - MISTERO A PEPYS ROAD, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, LaEffe trasmetterà l'ultima puntata di Capital - Mistero a Pepys Road, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: il vigile fa una multa a Roger (Toby Jones) all'arrivo di Mill (Bryan Dick), che prosegue le sue indagini sulle cartoline. La vigilessa partecipa all'incontro in Chiesa in quella sera con un amico, Mashiko, con cui si scambia un bacio. Il giorno dopo, Quentina (Wunmi Mosaku) viene fermata dai detective, mentre Roger viene svegliato da uno dei figli e scopre che Arabella (Rachael Stirling) se n'è andata per qualche giorno per fargli capire cosa voglia dire badare a due bambini così piccoli. Nel frattempo, Petunia (Gemma Jones) riceve la visita inaspettata della figlia, piena di pacchetti e regali. Le propone ancora una volta di vendere la casa, per via delle cartoline, e trasferirsi in un appartamento vicino a quello della sua famiglia. Solo allora la madre le rivela di essere allo stadio terminale. Quella sera, Quentina viene messa in cella per via dell'identità falsa, mentre Roger si accorge di aver ricevuto un dvd. All'interno trova un video della moglie con i bambini, uno simile a quanto ricevuto da Ahmed (Adeel Akhtar). Il giorno seguente, gli abitanti del quartiere scoprono che qualcuno ha dipinto la scritta "Vogliamo quello che avete voi" lungo tutta la strada. Matya (Zrinka Cvitesic) si presenta poco dopo alla porta di Roger, inviata dall'agenzia di baby sitting. Più tardi, mentre Mashiko attende Tatiana inutilmente, la donna viene tradotta in carcere. Intanto, Arabella ritorna a casa e Roger decide di informarla subito dei cambiamenti economici che dovranno affrontare da quel momento in poi. Ahmed ed i fratelli scoprono invece dell'arrivo imminente della madre, sempre a causa delle cartoline. Durante la riunione di quartiere, Mill richiede la collaborazione dei cittadini e per rispondere alle loro domande, soprattutto sul coinvolgimento di Quentina ed il suo lavoro illegale, in violazione del suo stato di rifugiata. Arabella si rende protagonista di un'opposizione, che coinvolge anche Shahid (Danny Ashok). Al suo ritorno, Mary (Lesley Sharp) cerca di nuovo di convincere la madre a trasferirsi altrove. Dopo aver sopportato a lungo il viavai ddi donne in casa, Piotr (Krystian Godlewski) cerca di far capire al coinquilino di mantenere una condottta diversa. Più tardi, Mary chiama il fratello per discutere di quanto sta succedendo alla madre, ma il ragazzo rifiuta anche l'evidenza. Roger invece approfitta della nuova fuga della moglie per invitare a cena Marya, che lo allontana non appena avanza qualche approccio.

CAPITAL - MISTERO A PEPYS ROAD, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 - Il cappio attorno al collo del misterioso mittente delle cartoline sta per stringersi nell'ultima puntata della miniserie Capital - Mistero a Pepys Road. L'inchiesta di Polizia sulla frase "Vogliamo quello che avete voi" porterà infatti il brillante Mill verso una pista inattesa, nella speranza di ricevere una confessione. Intanto, Quentina continua a sperare di rivedere il Pastore Mashenko, mentre il fratello più giovane di Ahmed, Shahid, viene tenuto in stato di fermo dalla Polizia per via dei suoi collegamenti e l'ex amicizia con l'attivista Iqbar. I messaggi incriminati risultano essere stati stampati dal suo iPad. Le attività criminali di Mark lo porteranno presto, invece, verso il licenziamento, ma la reazione di Roger gli darà modo di otttenere una buonuscita generosa. Questo vorrà dire che l'imprenditore ed Arabella dovranno salutare Matya, la ragazza assunta come baby sitter su consiglio dell'agenzia. Tuttavia, Matya potrà contare sul suo innamorato, Bogdan, che restituirà a Maria i soldi ritrovati in casa di Petunia.

