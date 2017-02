CARLO CONTI, CONDUTTORE ALL'ARISTON PER L'ULTIMO ANNO: RIPETERÀ IL SUCCESSO DI ASCOLTI? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) -La prima serata del Festival di Sanremo 2017 verrà condotta da Carlo Conti, oggi, 7 febbraio 2017. E fa un certo effetto pensare che questa potrebbe, anzi dovrebbe, essere l'ultima prima serata all'Ariston nelle vesti di conduttore di Carlo Conti. Lo stesso presentatore, come riportato da La Stampa, alla vigilia della kermesse canora ha confermato di abbandonare le redini dell'evento più seguito d'Italia:"Voglio mantenere la promessa che ho fatto tre anni fa al mio editore: quando accettai di presentare ed essere il direttore artistico del Festival firmai un contratto per tre edizioni. Non voglio battere il record di continuità di Pippo Baudo, che se lo merita tutto, e vi dico ufficialmente che nel 2018 non ci sarò. Magari un giorno tornerò, ma fra cent’anni". L'ultima edizione di Carlo Conti da conduttore del Festival sta per iniziare: gli ascolti lo premieranno ancora? Di certo sarà difficile superarsi, considerato che l'anno scorso il toscano è riscito a far sì che oltre 10 milioni di telespettatori si sintonizzassero sulle frequenze di Rai Uno: in bocca al lupo...

CARLO CONTI, CONDUTTORE ALL'ARISTON PER L'ULTIMO ANNO: LE POLEMICHE SUL CACHET (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Carlo Conti è il conduttore del Festival di Sanremo 2017 che prende il via oggi, martedì 7 febbraio. Di certo a condizionare la performance del presentatore non sarà l'emozione, visto che il toscano ha nel suo palmares la conduzione di altre due edizioni della kermesse canora sanremese. La prima volta, a Sanremo 2015, Conti è stato affiancato da una coppia inedita formata da due cantanti come Arisa e Emma nell'edizione vinta da Il Volo; lo scorso anno invece, in un Festival di Sanremo 2016 che ha visto trionfare gli Stadio, è stato assistito dalla modella di origini romene Madalina Ghenea, nonché da un Gabriel Garko in versione "valletto" e da una straripante Virginia Raffaele. Dagli inizi in radio, poi in televisione, passando per tutta una serie di programmazioni minori, Carlo Conti ne ha fatta di strada: tifoso della Fiorentina e toscano DOC, nato a Firenze nel 1961, il conduttore è ormai una garanzia per il suo modo di condurre le trasmissioni, sapendosi prendere alla leggera e coinvolgendo il pubblico con gag e battute preparate o improvvisate. Ha firmato la conduzione di trasmissioni di grandissimo successo come L'eredità, I migliori anni, Tale e Quale Show sempre su Rai Uno. Anche per questa edizione del 2017 ci si aspettano grandi cose da Carlo Conti, che verrà affiancato alla conduzione da Maria de Filippi. Le "copertine" del Festival verranno firmate dal comico Maurizio Crozza, che aggiungerà un elemento di simpatia e di brio su espressa richiesta di Conti. Come spesso è accaduto negli ultimi anni, insieme agli attestati di stima di artisti come Fiorello, Carlo Conti ha ricevuto anche delle critiche sul cachet che andrà a percepire. Sembrerebbe che il conduttore toscano prenda circa 650 mila euro di compenso, in un contesto economico e occupazionale non certo roseo. A tal proposito il conduttore ha replicato dalle colonne di Chi:"Quello che mi dispiace è l'attacco personale, gratuito, senza sapere le cifre, senza sapere che negli ultimi due anni il Festival ha prodotto ricchezza per la Rai, senza sapere che molti programmi si ripagano con la pubblicità non attingendo minimamente al canone anzi portando utili importanti".

