CARNAGE/ Su Iris il film con Jodie Foster e Kate Winslet

CARNAGE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Carnage è il film in onda su Iris oggi, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 21.00. Il bravissimo regista polacco Roman Polanski ha realizzato nel 2011 una commedia di genere drammatico che ha come protagonisti diversi attori famosi tra cui Jodie Foster, nei panni di Penelope Longstreet, Christoph Waltz che interpreta Alan Cowan, Kate Winslet, nel personaggio di Nancy Cowan e John C. Really che veste il ruolo di Michael Longstreet. Essendo di circa sei anni fa, Carnage ha già visto la sua messa in onda su diverse emittenti televisive nel corso degli anni, ed ora tocca al canale Iris riprodurlo in prima serata. Ma sopriamo nel dettaglio la trama del film.

CARNAGE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Gli eventi di questo film vanno caratterizzandosi in un appartamento dove due coppie di genitori si incontrano per discutere della lite dei loro figli. Uno di loro, in un parco vicino casa, ha colpito l'altro, Ethan,utilizzando un bastone. Nella casa dei coniugi Longstreet quindi si discute sulla vicenda appena accaduta, nelle scene iniziali si possono notare la tranquillità che sembrano avere Michael e Penelope, dove il primo svolge la professione di rappresentante di articoli per la casa, mentre sua moglie è una scrittrice d'arte. Gli ospiti invece sono Alan e Nancy Cowan, ossia un avvocato ed un'operatrice finanziaria, entrambi hanno un comportamento opposto con il proprio figlio rispetto agli altri coniugi. I minuti scorrono tra litigi continui e momenti di calma apparente dove gli ospiti dei Longstreet più volte tendono di andare via, ma una nuova discussione li frena. Un evento che va ad accendere di nuovo una lite è causata involontariamente da Nancy, che riguarda un libro di Penelope a cui lei tiene molto. Le voci tendono ad alzarsi e i quattro coniugi si accusano di colpe a vicenda sui comportamenti dei figli. Come se tutto ciò non bastasse Michael, che fino ad allora aveva svolto il ruolo di paciere, viene a sapere di una notizia che fa aumentare la tensione in casa. Tale notizia è che sarà Alan l'avvocato che difenderà la casa farmaceutica nella causa che ha indetto la madre per i gravi effetti collaterali di un farmaco che la donna assume. A fare da sfondo a tutto ciò c'è l'alcool che le quattro persone hanno assunto con il passare del tempo a discutere. In una situazione così tesa di certo non aiuta, infatti il litigio sembra degenerare del tutto...

