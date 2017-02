CARNEVALE CON IGINIO MASSARI, IL MAESTRO DELLA PASTICCERIA SU SKY UNO SPIEGA I DOLCI DELLA FESTA (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Appuntamento da non dimenticare sul piccolo schermo di Sky Uno: dopo lo speciale dedicato alla festività natalizie, in occasione del Carnevale - oggi, martedì 7 febbraio 2017 - verrà lasciato il giusto spazio a Iginio Massari. Il celebre maestro della pasticceria e ormai noto personaggio televisivo sarà protagonista di Carnevale con Iginio Massari, una puntata (pronta a prendere il via dalle 20.45) tutta dedicata alla festa e ai dolciumi tipici di essa, dai bignè, alle chiacchiere, ai frappe e naturalmente le frittelle. Massari racconterà la storia dei dolci di Carnevale, i dettagli della loro preparazione e le curiosità ad essi collegate: il maestro non nasconderà affatto il suo carattere istrionico, che talvolta mostra della tracce di insofferenza e una vena quasi polemica: le ricette che Massari - recentemente premiato nella Capitale francese con il Les Talents du Luxe et de la Création - porterà in scena saranno dunque condite e accompagnato da ogni tratto della sua spiccata personalità, ormai chiaramente emersa in televisione, grazie anche al lancio di Carlo Cracco (che non mancherà in occasione di Carnevale con Iginio Massari) Bruno Barbieri, Joe Bastianich e ora anche Antonino Cannavacciuolo a MasterChef Italia. Da tempo, ormai, per tutti i concorrenti di tutte e sei le edizioni del cooking talent show la prova di pasticceria è tra quella che miete più vittime, e lo sanno bene anche gli attuali aspiranti chef che di recente si sono dovuto confrontare con il profiteroles. Pronti a vedere il maestro Iginio Massari alle prese con il Carnvele?

© Riproduzione Riservata.