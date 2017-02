CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: Cristiano Caccamo racconta l’esperienza sul set, Valentina e Gabriele a un bivio? (oggi, 7 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: CRISTIANO CACCAMO RACCONTA L’ESPERIENZA SUL SET (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Cristiano Caccamo fa parte del cast di Che Dio ci aiuti 4, e veste i panni del Dottor Gabriele Mattei, un giovane chirurgo che - come abbiamo visto nel corso delle prime sei puntate andate in onda - si è innamorato della bella Valentina. “Interessante e molto formativo”: sono stati gli aggettivi utilizzati dall’attore in un’intervista esclusiva rilasciata a Resto al Sud, quando ha dovuto spiegare come è stato lavorare al fianco di attori del calibro di Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale: “mi hanno fatto sentire subito parte di questo bellissimo carrozzone che va avanti ormai da anni”. Anche l’atmosfera sul set era decisamente piacevole: “Troppo divertente, si scherzava moltissimo!” ha aggiunto ancora Caccamo sulle pagine di Resto al Sud “C’era una clima molto leggero, dalla regia a noi attori. Ciò nonostante, abbiamo lavorato moltissimi, giravano tantissime scene al giorno”. Le anticipazioni in merito alla settima puntata di Che Dio ci aiuti 4 rivelano che però alla felicità di Gabriele e Valentina potrebbe arrivare ad una scelta: ma cosa succederà?

