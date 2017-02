CHIARA FERRAGNI, FOTO E NEWS: NUDE LOOK BOLLENTE DELLA FASHION BLOGGER, POI LEZIONE AD HARVARD (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Chiara Ferragni ha fatto ingelosire Fedez? Di sicuro il recente scatto bollente pubblicato su Instagram ha riscosso tanti consensi: la fashion blogger ha raccolto tantissimi "like" e commenti per una foto nella quale è ritratta di spalle alla fotocamera mentre guarda New York dalla finestra. Il nude look di Chiara Ferragni colpisce nel segno: il vestito trasparente che ha mostrato il suo lato b ha diviso fan e detrattori (clicca qui per lo scatto). La giovane di Cremona non ha solo attirato complimenti: immancabili sono state le critiche per l'esagerata nudità. La polemica, però, non scalfisce l'umore di Chiara Ferragni, a cui del resto il "purché se ne parli" fa anche comodo. La fashion blogger è una "macchina da guerra": presto incontrerà gli studenti dell'Harvard Business School per parlare proprio del suo successo. A lezione da Chiara Ferragni: la dolce metà di Fedez terrà un corso facoltativo di Marketing.

CHIARA FERRAGNI, FOTO E NEWS: LEZIONE AD HARVARD, IL RITORNO DELLA FASHION BLOGGER (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) -Senza sosta la scalata di Chiara Ferragni, che tornerà ad Harvard per tenere una lezione sull'impero creato dal blog "The Blonde Salad". La fashion blogger, che vanta otto milioni di seguaci su Instagram, con il socio in affari Riccardo Pozzoli incontrerà il prossimo 9 febbraio gli studenti di un corso opzionale di Marketing offerto dall'Harvard Business School. La giovane di Cremona racconterà agli studenti il successo di "The Blond Salad", blog nato nel 2009 e diventato in poco tempo in un sito di stile di vita, oltre che un brand fashion conosciuto anche a livello internazionale e che firma cover di iPhone, scarpe, cappellini e felpe. Dal blog è nata una vera e propria impresa che in otto anni è arrivata a contare 24 dipendenti organizzati in cinque differenti dipartimenti. Il marchio di accessori di Chiara Ferragni, invece, è distribuito in 315 punti vendita per un fatturato da 315 milioni di euro.

Clicca qui per la foto dell'annuncio di Chiara Ferragni su Instagram.

