CLEAN BANDIT/ Ospiti della kermesse musicale: la band pronta ad incantare l’Ariston (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

CLEAN BANDIT, LA BAND OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: PRONTI A CONQUISTARE IL PUBBLICO ITALIANO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - In questa prima serata della 67^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi, saliranno sul palco dell’Ariston oltre ai cantanti in gara, tantissimi ospiti di rilievo nazionale ed internazionale come la band britannica dei Clean Bandit. La band è tra le più quotate del momento per quanto concerne il genere musicale elettro-pop/dance. Probabile che possano proporre il loro celeberrimo brano, in testa alle classifiche dei singoli, Rockabye, realizzato con la partecipazione della cantante inglese Anne-Marie e del rapper giamaicano Sean Paul. Il trio formato da Jack Patterson alla programmazione, tastiere, basso e sassofono, Grace Chatto al violoncello e Luke Patterson alle percussioni, è pronto a far breccia nel cuore del pubblico italiano ed in particolare modo in quello delle generazione più in la con gli anni. Il progetto musicale dei Clean Bandit si è formato nel 2009. Il primo singolo è stato A+E, del 2012, che ottenne un successo moderato nel Regno Unito. Il 2014 è stato l'anno in cui ottengono il successo mondiale, con Rather Be.

CLEAN BANDIT, LA BAND OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: “ROCKBYE” SINGOLO DI SUCCESSO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - In realtà i Clean Bandit si sono già esibiti di fronte al grande pubblico in Italia: si sono esibiti in occasione della finale del talent musicale X-Factor 2016, in cui hanno duettato con Roshelle, concorrente finalista del programma. Hanno già conquistato il disco di Platino in sette Paesi ed un doppio Platino in Italia, inoltre hanno ricevuto anche un Grammy Award e due nominations ai Brits Awards 2017. La band ha venduto ben 18 milioni di singoli nel mondo, e 350 mila di essi soltanto in Italia. Uno dei loro principali successi è Rockabye, un brano pop-dance dallo stile in linea con le sonorità più moderne del pop/dance internazionale degli ultimi anni, piuttosto minimalista nella ritmica, portata da una batteria virtuale e una tastiera continue, con battiti quasi sempre all'unisono. La canzone è anche il risultato di una fusione con il reggaetton, i cui elementi inconfondibili sono creati probabilmente grazie all'apporto del giamaicano Sean Paul. Prevale, nel brano, la massiccia presenza delle voci, in particolare quella femminile di Anne-Marie, che gestisce l'intero brano per quasi tutta la sua durata. Queste caratteristiche sono i tratti peculiari del loro sound, come si può riscontrare anche in A+E o in Rather Be.

