CLEMENTINO/ “Ragazzi fuori”: l’inno alla speranza del rapper di Avallino (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

CLEMENTINO, “RAGAZZI FUORI”: LE PRIME PROVE SUL PALCO DELL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Clementino sarà tra i cantanti del Festival di Sanremo 2017 che vedremo in gara stasera, 7 febbraio, nella prima serata della kermesse canora. Nei giorni scorsi il rapper di Avellino si è dichiarato soddisfatto per come sono andate le prime prove sul palco dell’Ariston: “Le prove sono andate bene, io incrocio le dita e darò il massimo. Clementino ha ben chiaro il messaggio che vuole portare sul palco: “Il mio è un messaggio di speranza. La canzone si chiama Ragazzi Fuori e tanti ragazzi si rispecchieranno in essa”. Il rapper ha detto anche la sua sulla manifestazione canora: “Ormai fa parte del folklore di questa Nazione e del calendario. C’è Pasqua, Natale, Carnevale, Ferragosto e Sanremo”. Clicca qui per vedere l’intervista a Clementino.

CLEMENTINO, “RAGAZZI FUORI”: L’INNO ALLA SPERANZA DEL RAPPER DI AVELLINO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Clementino partecipa per la seconda volta a Sanremo e lo fa con il nuovo brano dal titolo Ragazzi fuori, un pezzo dedicato alla vita dei giovani nei luoghi che spesso la canzone italiana dimentica. In questo secondo anno consecutivo sul palco dell’Ariston Clementino porta un brano scritto con il collega Marracash e lo descrive così: "E' una canzone che parla di speranza. Sono stato anche io un 'ragazzo fuori', come tutti. Molte volte quando diventi più famoso e non sai gestire la fama, è facile cadere in tentazioni. Ho semplicemente parlato della mia vita, dedicando questo brano alle nuove generazioni”. Clementino ha detto di aver appreso che avrebbe partecipato all'edizione 2017 del Festival di Sanremo proprio durante la trasmissione di Carlo Conti Sarà Sanremo. Quindi lo ha saputo esattamente nello stesso istante in cui è stato dichiarato ai suoi fans. Dopo poco ha twittato un commento di apprezzamento e soddisfazione, ringraziando i sostenitori e facendo presagire che avrebbe ancora cantato per gli emarginati della società, portando i temi a lui cari all’attenzione del pubblico sanremese. Successivamente ha mostrato sui social una foto che lo ritraeva a tavola con Gigi d'Alessio, cantante che parteciperà alla medesima kermesse, annunciando: "Buon appetito! Super terroni a Sanremo!" scherzando con l'appellativo a sfondo razziale che troppo spesso viene ancora attribuito a chi proviene dal sud e ribadendo il concetto, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, che la sua sarà una partecipazione attiva alla manifestazione. Sarà ancora una performance con l'obietivo primario di portare la voce di quella terra splendida e difficile che è la Campania, Napoli e tutto il meridione. Da Clementino ci si aspetta che passi alla fase finale, potendo competere con i migliori della scena sanremese. Il rap non è un genere che si adatta particolarmente bene a manifestazioni di questo tipo ma lo stile di Clementino è una piacevole eccezione. Per cui ci si può immaginare che arrivi tra i primi posti della classifica grazie a un brano che farà sicuramente breccia nei cuori dei più giovani. Clementino stesso ha detto di aver composto il pezzo proprio per dedicarlo alle nuove generazioni a cui si rivolge.

CLEMENTINO, “RAGAZZI FUORI”: L’ULTIMA ESPERIENZA SUL PALCO DELL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Nell'edizione 2016 della manifestazione sanremese, condotta da Carlo Conti, Clementino partecipa con un pezzo bellissimo intitolato Quando sono lontano. Il brano arriva settimo e riceve recensioni più che positive da parte del pubblico e dagli addetti ai lavori. La canzone di Clementino unisce il rap a questioni di rilevanza sociale non indifferenti e problematiche legate all'abbandono della propria terra per emigrare in cerca di nuove occasioni. La terra di origine è quella napoletana, ma ascoltando il pezzo si può traslare il concetto alla situazione generale dell'emigrazione, trovando analogie tra i processi internazionali e i sentimenti contenuti nel testo di Clementino. Il brano è più di una semplice canzone rap, più di un motivetto da cantare, più di un pezzo da trasmettere in radio. L'alternanza tra l'italiano e il dialetto conferisce una maggiore concretezza al testo, che risulta toccante e profondo. L'emigrazione non viene affrontata come un aspetto economico ma come una sensazione, quella di quando ti allontani dalle cose che sembrano più semplici ma la cui assenza fa più male. A Sanremo 2016 Clementino ha presentato la cover di Don Raffaè, il celeberrimo pezzo del cantautore Fabrizio de André. L'interpretazione è stata accattivante e caratterizzata dalla partecipazione emotiva dello stesso rapper che si è dimostrato capace di spaziare tra generi molto differenti come il rap e la canzone d'autore, in un mix notevolmente interessante.

CLEMENTINO, “RAGAZZI FUORI”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Clemente Maccaro, in arte Clementino, nasce nel 1982 ad Avellino. È un rapper insolito, che parte dalle strade del territorio napoletano per portare la musica e la dimensione di quei posti all'attenzione del grande pubblico. Gli ascoltatori apprezzano molto i suoi testi, sempre interessanti e mai banali, gonfi di significati dettati dall'esperienza della strada e dei quartieri difficili. Le prime collaborazioni con altri gruppi e le manifestazioni a cui partecipa sanciscono l'inizio di un successo notevole. Già nel 2012 viene affiancato da artisti del calibro di Fabri Fibra, Marracash e Jovanotti. Clementino entra in polemica con un giornalista de L'Espresso per una frase contenuta nella canzone Amsterdam, poi censurata. Il rapper viene anche criticato per la collaborazione con Moreno, visto che nel mondo dell'hip pop la partecipazione ai talent show come quello di Maria de Filippi resta tuttora malvista. Per Clementino prevalgono, tuttavia, gli attestati di stima, non soltanto dal mondo del rap ma da tutto il panorama musicale e dagli esperti del settore.

