CRIMINAL MINDS 10 / Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: Rossi scopre di avere una figlia!

CRIMINAL MINDS 10, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 7 FEBBRAIO 2017: ROSSI SCOPRE DI AVERE UNA FIGLIA - Nella prima serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, Rai 2 trasmetterà cinque episodi di Criminal Minds 10. Una mini maratona in compagnia della squadra di Hotch, in cui i nostri profiler preferiti dovranno risolvere diversi tipi di casi. Nella sesta puntata, intitolata "Se la scarpetta..." e la prima di questa sera, la squadra verrà chiamata nel Montana, dove un ricco studente è stato ritrovato ucciso in una zona boschiva, accoltellato più volte. Il telefono cellulare della vittima, Douglas Clark, è stato inoltre ritrovato all'interno della sua bocca. In base ai primi indizi, il BAU crede che il collegamento sia l'estrazione sociale della vittima, avvalorata dalla scoperta di un secondo corpo. Alcuni particolari fanno credere tuttavia a Reid che l'SI agisca a causa di un movente romantico. Una testimone riferisce infatti di aver visto l'ultima vittima mentre parlava con una ragazza, che indossava un abito molto più grande della sua misura. Questo dà modo al BAU di capire che l'SI lavora in una lavasecco.

CRIMINAL MINDS 10, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "HASHTAG" - Morgan e Savannah non riescono a ritagliarsi del tempo per la loro relazione e l'ultimo caso non può che creare dei distubi anche sul loro progetto di vacanza. La morte della giovane Tara Harris è avvenuta all'interno della sua villa ed in base alla sua presenza online, risulta essere molto popolare fra i giovani. Secondo un amico, la vittima aveva l'abitudine di postare qualsiasi cosa, specialmente se poteva essere provocante. In base ai dettagli presenti sulla scena del crimine, il BAU deduce che al momento dell'omicidio la ragazza si stava guardando allo specchio, pronta ad uscire. La squadra scopre in seguito che Tara ed altri studenti uccisi nella stessa modalità potrebbero essere stati presi di mira da un copycat che sta sfrutando una particolare leggenda metropolitana. Rossi nota inoltre che alcuni degli oggetti presenti fanno pensare che l'SI sia un adolescente pieno di rancore.

CRIMINAL MINDS 10, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 8 "TRAUMI DEL PASSATO" - Il BAU volerà fino a Boston per il rapimento di un avvocato difensore. Jack era sul punto di chiamare il pronto intervento per segnalare la vandalizzazione della sua auto e grazie alla registrazione, i profiler scoprono che gli SI sono due. Sulle prime si sospetta che l'avvocato sia stato preso di mira da un ex cliente poco soddisfatto, ma in seguito la squadra si concentrerà sulla vita segreta della vittima e sull'appartamento che ha riservato per sé ed un'altra donna.

CRIMINAL MINDS 10, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "DESTINI INCROCIATI" - Il BAU rimarrà in città per gestire un caso nelle vicinanze. Tre vittime sono state pugnalate a morte sia in casa che sul posto di lavoro ed i loro cadaveri sono stati ripuliti e vestiti con abiti nuovi. Quando la squadra trova gli abiti mananti, realizza che potrebbero avere a che fare con un killer donna. Alcuni dettagli portano inoltre Reid ad intuire che l'SI è stata a sua volta vittima di un incidente e che cercherà di uccidere chi considera responsabile. Rossi dovrà invece affrontare un'emergenza personale quando scoprirà di essere seguio da una misteriosa donna, una cronista di nera.

CRIMINAL MINDS 10, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "AMELIA PORTER" - Rossi scopre che Hotch e Beth si sono separati a causa del nuovo posto di lavoro della donna ad Honk Kong. Cerca di convincerlo ad unirsi a lui in un locale, ma senza successo. La squadra si dovrà occupare inoltre di tre omicidi avvenuti a Salt Lake City, tutti con modalità diversa, come la tipologie delle vittime scelte. A causa di questo particolare, il BAU crede che l'SI uccida mosso da un motivo personale e di opportunità e trovano inoltre una fossa scavata nella villa di due delle vittime che fanno supporre cercasse qualcosa. Quando scopriranno che la casa è di Benton Farland, riusciranno a scoprire che l'SI è un pericoloso SI che in passato ha ucciso sotto l'influenza di Amelia Porter.

