Cecilia Zagarrigo/ Uomini e donne, ha trovato l'amore grazie a... Paolo Fox?

CECILIA ZAGARRIGO, UOMINI E DONNE: HA TROVATO L'AMORE? - Cecilia Zagarrigo ha trovato l'amore? Sembra proprio che per la bella protagonista nella scorsa edizione di Uomini e donne, sia arrivato il momento di tornare a sorridere. Proprio in questi giorni la torinese ha parlato delle previsioni di Paolo Fox per il suo segno e della speranza di trovare l'amore e proprio in queste ore, sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice ha postato una foto con delle rose lasciando intendere che forse le stelle avevano ragione. Proprio qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, Cecilia ha scritto: "Ragazzi.. oggi sono costretta ad ammettere una cosa: Paolo Fox avevi ragione!" (Clicca qui per vedere lo scatto). Al momento nessuna rivelazione ufficiale, almeno non per oggi visto che Cecilia è impegnata a festeggiare il compleanno della persona più importante della sua vita, la mamma. Proprio oggi compie gli anni la donna che l'ha messa al mondo e lei stessa ha voluto festeggiare su Instagram scrivendo: "Silenzio bimbi, oggi è il compleanno della persona che mi sopporta ogni giorno, che 22 anni fa mi ha messa al mondo, che stuzzico ogni giorno nei miei video, che mi ama come nessuno sa fare.. ho provato a farle una foto ieri sera ma mi ha insultata e quindi niente.. tanti auguri MAMMINA MIA". Dopo questo pazzo compleanno avremo modo di conoscere il suo spasimante?

CECILIA ZAGARRIGO, UOMINI E DONNE: AI TEMPI DEL TRONO DI OSCAR BRANZANI - Cecilia Zagarrigo è una delle corteggiatrici più note del trono di Oscar Branzani a Uomini e donne. Il napoletano l'aveva subito notata e come fare altrimenti visto il corpo statuario della sua corteggiatrice per alcuni sosia della bella Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. All'inizio del suo percorso a Uomini e donne lo stesso tronista campano aveva messo Cecilia tra le favorite alla corsa per il suo cuore ma per la 21enne di Torino alla fine non è andata come tutti si aspettavano. La bella corteggiatrice che studia Giurispudenza a Torino non è riuscita a conquistare Oscar Branzani che alla fine ha optato per la sua Eleonora Rocchini con la quale si prepara a vivere il loro primo anno d'amore. Fatto sta che la vita della Zagarrigo, come di altre corteggiatrici prima di lei, è andata avanti tra impegni universitari e lavori da hostess nella sua città. Ma in amore le cose non sono andate meglio, almeno fino ad adesso.

