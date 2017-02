DEAD MAN DOWN - IL SAPORE DELLA VENDETTA/ Su Rai Movie il film con Colin Farrell e Noomi Rapace

DEAD MAN DOWN - IL SAPORE DELLA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Dead man down - Il sapore della vendetta è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller-drammatica prodotta negli Stati Uniti d'America nel marzo del 2013. La regia è di Niels Arden Oplev mentre gli attori protagonisti sono Colin Farrell e Noomi Rapace. Alla realizzazione del film hanno avorato anche Armand Assante, Dominic Cooper, Isabelle Huppert e Wade Barrett. La visione del film impegna gli spettatori per circa due ore. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

DEAD MAN DOWN - IL SAPORE DELLA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - New York, Victor (Colin Farrell) fa parte di una banda criminale capeggiata dal boss Alphonse Hoyt (Terrence Howard). Da quando gli hanno ucciso la moglie e la figlia, ha un solo pensiero fisso, la vendetta. Anche Darcy (Dominic Cooper) lavora per Alphonse Hoyt e, come Victor, sta cercando il killer che sta decimando la loro organizzazione mafiosa. In realtà Darcy mira ad ingraziarsi il favore del capo per avere un ruolo di maggiore responsabilità all'interno della banda. Victor è quasi certo che Alphonse è l'unico vero responsabile della sua tragedia familiare e vuole essere lui stesso ad uccidere Hoyt. Nel corso delle sue indagini, Victor conosce Beatrice (Noomi Rapace), l'uomo si sente molto affascinato da lei, comincia a frequentare la giovane donna e scopre che Beatrice è tormentata da un passato molto doloroso e che, come lui, desidera vendicarsi. La donna vorrebbe punire l'uomo che le ha distrutto la vita e sta cercando qualcuno che possa aiutarla, di Victor si fida, si confida con lui e gli chiede una mano affinché possa finalmente arrivare alla vendetta. Victor, a sua volta, racconta alla donna del suo malessere e del suo desiderio di farsi giustizia. Entrambi si sentono pronti e disposti a tutto, pur di fargliela pagare a coloro che hanno causato tanto dolore. Studiano un piano molto dettagliato perché non possono permettersi di sbagliare, non possono più vivere con la tremenda ossessione di vendetta che da tempo li accompagna ogni istante della loro vita.

