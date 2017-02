Dayane Mello/ La modella brasiliana soprannominata "er Fogna" dagli altri naufraghi, ecco perché, video (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 febbraio)

DAYANE MELLO, LA MODELLA BRASILIANA DICE ADDIO A CAYO COCHINOS, UN VIDEO SVELA IL SUO PASSATO (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Si è conclusa l'avventura dell'Isola dei Famosi per Dayane Mello, che ieri ha dovuto abbandonare Cayo Cochinos e il percorso antropologico previsto da questa edizione. La modella, però, si è fatta notare in Honduras, oltre che per il suo fisico mozzafiato, anche per la sua capacità di mangiare qualsiasi cosa, dote che le è costata un nomignolo di certo poco simpatico: "Er Fogna". Un video ha ripercorso le parti salienti di questa divertente vicenda, che ha reso più umana una naufraga che a tratti è apparsa particolarmente dura. Ma cosa pensa il pubblico della sua esperienza nel reality? Scopriamo lo attraverso i commenti pubblicati dagli internauti sulla fan page ufficiale: "Era la più bella.... Quanta invidia... Cattiveria... Racismo... Perché non è italiana... Lei è meglio di tutte queste donne invidiose e pettegole..", "Con tutto il rispetto per la tua storia .....Anche se ti sei messa in perizoma in prima serata cara Dayane non è servito", "Quanta invidia e perfidia per questa ragazza. Persona che forse ha lavorato e sofferto la vita più di tanti che la criticano! Per quale motivo? solo perché è bella!". Se volete visualizzare il divertente filmato su Dayane Mello, potete cliccare qui.

DAYANE MELLO, LA MODELLA BRASILIANA DICE ADDIO A CAYO COCHINOS, UN VIDEO RIPORTA A GALLA SUO PASSATO (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Per Dayane Mello ha dovuto dire addio all'Isola dei Famosi 2017 dopo aver perso al televoto contro Samantha De Grenet. A contribuire alla sua esclusione dal game, probabilmente, anche la vicenda del Nathaliegate, che in questa lunga settimana di reality ha visto la modella sudamericana accusare ingiustamente Nathalie Caldonazzo per aver nominato Samantha De Grenet. La vicenda, smentita più volte dalla bionda showgirl, che come noto ha indirizzato la sua nomination della prima puntata verso Nancy Coppola, ha pesato come un macigno sulla sua eliminazione, e così, nella serata di ieri, Dayane Mello ha dovuto dire addio alle bianche spiagge dell'Honduras per fare ritorno a casa. Nel corso della puntata, la concorrente ha ricevuto anche una sorpresa molto speciale, un video messaggio da parte di suo fratello, che nell'incitare la concorrente a dare il meglio di sé ha riportato a galla un passato fatto di fame e di miseria. Qui è possibile visualizzare il filmato.

