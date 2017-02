DiMartedì, ospiti e anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: Giuliano Poletti e Massimo Giannini - Giovanni Floris non si ferma: stasera, 7 febbraio 2017, il conduttore e volto di La7 guiderà un nuovo appuntamento con DiMartedì, il talk show della rete che scende sempre i riflettori sui principali fatti di attualità e sulle novità del mondo politico ed economico. Il programma, dunque, non si ferma nonostante la prima serata del Festival di Sanremo 2017. Sulla pagina Facebook ufficiale di DiMartedì sono stati annunciati i nomi degli ospiti che faranno capolino nello studio di Floris: si tratta dell'editorialista di Repubblica Massimo Giannini, spesso presente all'interno dello studio di La7 dopo la conclusione del suo impegno a Ballarò, e del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. È facile, dunque, immaginare che buona parte del dibattito si concentrerà sul mondo del lavoro italiano, in tutte le sue possibili sfaccettature, portando alla luce problematiche e soluzioni diverse. Non mancheranno, come sempre, servizi realizzati dagli inviati di DiMartedì strettamente collegati con la quotidianità e con le questioni, anche pratiche, che molti cittadini si trovano a dover affrontare: che cosa avranno preparato per il prime time di oggi? Clicca qui per vedere il post dove vengono annunciati i nomi degli ospiti direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di DiMartedì.

