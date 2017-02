Diana De Bufalo incinta? / L'attrice si dice pronta: a Paolo Ruffini cade un albero sull’auto

Diana De Bufalo e Paolo Ruffini, come è nata la loro storia d'amore? Parla l'attrice ed ex di Amici - Quello che inizialmente era soltanto un gossip, ora è invece una bellissima realtà La simpatica e bella Diana Del Bufalo e il comico e attore Paolo Ruffini stanno insieme. Una notizia che ha fatto molto discutere, visto che proprio durante l'amicizia con Diana, Paolo era ancora legato alla sua ex moglie. "Mi spiace che abbiano scritto di me che sono una sfascia famiglie e lui un traditore - ha allora dichiarato Diana Del Bufalo in una recente intervista a Nuovo Tv, continuando a spiegare - La verità è che quando ci siamo innamorati, Paolo già non stava più con la sua ex moglie. Questo equivoco ancora mi fa soffrire, perché io non mi metterei mai in mezzo a due persone: sono figlia di genitori separati a causa di un'altra donna". L'attrice della fiction di successo "Che Dio ci aiuti" - che abbiamo conosciuto come cantante nella scuola di Amici di Maria De Filippi - ci tiene insomma a chiarire che l'amore con Paolo è nato soltanto dopo la separazione di Ruffino con la sua ex compagna.

Diana De Bufalo e Paolo Ruffini, presto un bambino? L'attrice si dice pronta - Ma com'è nata allora la storia d'amore tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo? Lo spiega ancora l'attice nel corso dell'intervista: "Mi sono innamorata della sua simpatia, intelligenza, gentilezza, bontà, sensibilità. E poi lui arricchisce la mia vita. Ogni giorno mi insegna qualcosa di nuovo in termini di rispetto per la vita e per gli altri. Mentre io gli ho trasmesso il mio grande amore per gli animali". Molte le affinità tra i due attori e, in primis, l'incredibile simpatia di entrambi. Diana De Bufalo è seguitissima sui social e i suoi video sono tra i più cliccati. L'attrice ammette anche di essere molto gelosa del suo compagno - "Con tutte le ragazze che gli girano intorno non si sa mai. Tra noi, comunque, c'è un rapporto di piena fiducia, so che lui mi ama" - ma quando le si chiede allora se ha in progetto di allargare presto la famiglia, la fidanzata di Paolo Ruffini confessa: "Penso di possedere un forte istinto materno".

