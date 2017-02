Diletta Leotta / Sanremo 2017: dalla foto hot hackerate al palco dell'Ariston

Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2017: chi è la giornalista al centro del gossip per le foto hot hackerate - Ci sarà anche la bella Diletta Leotta sul palco del Festival di Sanremo 2017. La bionda giornalista di Sky è una più seguite dal popolo del web, per bravura e sicuramente per la grande bellezza. Diletta Leotta è il volto nuovo del giornalismo sportivo italiano. Ha 26 anni, è catanese ed è laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza. L'approccio con il mondo della televisione arriva però sin da giovanissima e proprio con Sky, dove veste i panni di una delle meteorine di SkyTg 24. Negli ultimi mesi si è più volte parlato della Leotta e, purtroppo, per un evento che le ha causato non pochi problemi. La giornalista è stata infatti vittima di un attacco hacker che ha prima rubato e poi messo online alcuni scatti della Leotta senza veli. Un durissimo colpo per Diletta, che in una recente intervista - proprio sul tale vicenda - ha dichiarato: “Ero a casa, da sola. Ho capito che era grave dal mio telefonino. Non la smetteva di squillare: chiamate, messaggi, WhatsApp, videochiamate… Non ho pianto. Ho tirato fuori una forza che non credevo di avere. Ma dopo tre giorni sì, ho ceduto…”.

Diletta Leotta a Sanremo 2017: fidanzato, vita privata e le critiche di Paola Ferrari - Oltre 700 mila sono i follower che Diletta Leotta ha su Instagram. La giornalista sportiva, nonostante l'aver dovuto affrontare una vicenda così delicata, non ha perso mai il sorriso anzi, ha continuato per la sua strada a testa alta. Per quanto riguarda invece la vita privata, Diletta Leotta è fidanzata: la bella giornalista Sky ha infatti una relazione con Matteo Mammì, responsabile dei Diritti Sportivi di Sky e nipote dell’ex ministro Oscar Mammì. Non manca qualche sospetto sulla bellezza della Leotta: c'è chi infatti crede che non sia tutto merito di madre natura. È in particolare il confronto con alcune foto risalenti ad alcuni anni fa che mettono in evidenza delle differenza per alcuni dovute a qualche piccolo intervento chirurgico. Pronta a salire sul palco dell'Ariston, Diletta Leotta ha comunque ricevuto qualche critica, come quella di Paola Ferrari. Indignata, la conduttrice ha detto la sua nel corso di un'intervista a Chi: "Certo che non sono contenta che abbiano invitato Diletta Leotta a Sanremo. C'è tanta gente che lavora in Rai, e non parlo solo di giornalisti, c’è ancora un orgoglio Rai e quindi ci restiamo un po’ male".

