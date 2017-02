E CONTINUAVANO A FREGARSI IL MILIONE DI DOLLARI/ Su Rete 4 il film con Gina Lollobrigida e Lee Van Cleef

E CONTINUAVANO A FREGARSI IL MILIONE DI DOLLARI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: IL CAST - E continuavano a fregarsi il milione di dollari è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 16.50. Una pellicola dal genere commedia - western realizzata nel 1971. Il cast è composto da molti attori conosciuti dal pubblico come Gina Lollobrigida, Lee Van Cleef, James Mason, Simon Andreu, Gianni Garko, Sergio Fantoni, Diana Lorys, Aldo Sambrell, Jess Hahn, Eduardo Fajardo, José Manuel Martin e Ricardo Palacios, la regia è stata invece diretta da Eugenio Martin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

E CONTINUAVANO A FREGARSI IL MILIONE DI DOLLARI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Roy King, un rapinatore di banche, viene derubato del bottino della sua ultima rapina da Alicia, una giovane che fingendo di essere una vedova, lo ha sposato in maniera molto frettolosa in treno, durante un viaggio. Roy, in seguito, accetta di assaltare, per conto del capo rivoluzionario messicano Montero e aiutato dai suoi tre complici, un arsenale dell'esercito messicano, e ritrova Alicia, scoprendo che la donna è la moglie del rivoluzionario. Roy riesce a portare a segno il colpo, ma non viene ricompensato con i diecimila dollari concordati in precedenza. In cambio, se riuscirà a rubare un milione di dollari ad un ambasciatore del governo messicano, potrà ricevere suddetta somma. Bomba riesce a mettere in salvo se stesso e i suoi amici da un agguato, orchestrato dal colonnello messicano Duarte, durante il quale un uomo, scambiato per il rivoluzionario Montero, è stato ucciso. Il rapinatore capisce che Alicia è riuscita ad ingannarlo ancora una volta, lei e Montero sono nascosti in un battello, aspettando di poter incassare il milione di dollari con la carta di credito in loro possesso. Roy e i suoi compari, nel tentativo di recuperare quei soldi, vengono fatti prigionieri dall'esercito messicano insieme a Montero e Alicia. Il rapinatore e i suoi complici riescono a liberarsi, e come ricompensa per aver prestato aiuto ai guerriglieri contro l'esercito del colonnello Duarte, sono sul punto di ricevere una parte del milione di dollari tanto agognati. Alicia, però, riesce ad ingannarli per l'ultima volta, i quattro vengono rapinati da un bandito, di nome Jesse James, e Alicia scappa via con lui, lasciando Montero.

