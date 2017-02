E VENNE IL GIORNO/ Su Rai 3 il film con Mark Wahlberg e Zooey Deschanel

E VENNE IL GIORNO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: IL CAST - E venne il giorno è il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal titolo in lingua originale "The Happening", realizzata nel giugno del 2008 per la regia di Manoj Nelliyattu Shyamalan e ha firmato anche il soggetto e la sceneggiatura. Di genere catastrofico - thriller, il film è stato distribuito in Italia dalla 20th Century Fox. Gli attori protaonisti sono Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, Ashlyn Sanchez e John Leguizamo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

E VENNE IL GIORNO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Negli Stati Uniti accade una cosa inspiegabile. Tutto ha inizio al Central Park, nel cuore di New York, quando improvvisamente decine di persone si ritrovano in uno stato di confusione mentale e poi muoiono di colpo. Stessa situazione si verifica in diversi punti del territorio americano. Elliot Moore (Mark Wahlberg), un professore di scienze che a Filadelfia, insieme alla moglie, all'amico Julian (John Leguizamo) e alla famiglia di questi, partono in treno per raggiungere la città di Harrisburg. A causa dell'espandersi del contagio, il treno non può proseguire e si ferma in una piccola stazione di campagna. Tutti si danno alla fuga e, nel caos generale, Julian non riesce più a trovare la moglie, quindi lascia la figlia Jess (Ashlyn Sanchez) con i Moore, va a cercare la donna e di lui non si saprà più nulla. Il gruppo di Elliot, diretto in Pennsylvania, accetta un passaggio in auto offerto loro da due vivaisti; questi ipotizzano che siano proprio le piante a produrre la tossina responsabile del contagio. Presto scoprono che il contagio si sta diffondendo anche nelle piccole cittadine. I superstiti sono la minoranza, Elliot bussa alle porte di ogni casolare per rimediare qualcosa da mangiare ma non gli viene aperto. Finalmente una donna anziana accoglie Elliot, sua moglie Alma ((Zooey Deschanel) e Jess in casa sua, dà loro da mangiare ed un letto per trascorrere la notte. Il mattino seguente la donna si uccide, Elliot non ha più speranze di riuscire a salvare Alma, Jess e nemmeno se stesso. Quando ormai i tre sono consapevoli di non poter sfuggire all'inesorabile destino, le tossine si sono dissolte e non c'è più pericolo. La vita riprende, regolare e tranquilla, i Moore si dedicano alla piccola Alma e tutto sembra essere ritornato come prima. In televisione si parla ancora del pericolo scampato, secondo un autorevole scienziato si è trattato di avvertimento che la natura ha voluto fare all'uomo, che considera una minaccia per il mondo intero. A distanza di tempo, la stessa tragedia si ripete in Francia, tutto ha inizio in uno splendido parco nei pressi della sponda del fiume Senna.

