ELODIE/ “Tutta colpa mia”: dopo Amici sul palco dell’Ariston con il brano scritto da Emma Marrone (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

ELODIE, “TUTTA COLPA MIA”: LE PRIME PROVE SUL PALCO DELL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Elodie passa dal palco di Amici a quello dell’Ariston e in un’intervista pubblicata sul sito di Raiplay.it la cantante di “Tutta colpa mia racconta così le prime prove al Festival di Sanremo 2017: “È stato molto emozionante, oggi mi tremava anche la gamba. Non so come si può descrivere un’emozione del genere, è la prima volta ed è difficile trovare le parole giuste”. Riguardo al messaggio che vuole comunicare, Elodie ha spiegato: “Quello che voglio comunicare sul palco dell’Ariston è l’autenticità, la voglia di migliorarmi e la felicità di fare questo lavoro. Vorrei riuscire a far capire quanta voglia c’è da parte mia di diventare una professionista, di diventare una cantante”. Parlando invece del suo futuro dopo la kermesse musicale la cantante annuncia: “Dopo Sanremo c’è l’uscita del disco, ci sarà un concerto il 26 aprile all’Alcatraz. C’è tanta roba ed è il mio primo live”. Clicca qui per vedere l’intervista di Elodie.

ELODIE, “TUTTA COLPA MIA”: LA CANTANTE DI AMICI SUL PALCO DELL’ARISTO CON IL BRANO SCRITTO DA EMMA MARRONE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - I big in gara quest’anno al Festival di Sanremo 2017 sono 22 e tra loro c’è anche Elodie, in gara con “Tutta colpa mia”. Elodie è uno dei tanti volti noti del mondo dei talent che vedremo quest’anno a Sanremo: la seconda classificata ad Amici è infatti in buona compagnia con Alice Paba, Sergio Sylvestre, Alessio Bernabei e Chiara. Elodie canterà sul palco dell’Ariston il brano scritto per lei dalla collega e amica Emma Marrone con la collaborazione di altri artisti come Pollex, Angiuli e Cianciola. Il brano di Elodie è uno dei più tradizionali presenti in gara quest'anno perché presenta le caratteristiche classiche di un brano sanremese. In tal senso ci si aspetta molto da Elodie che, attraverso il suo timbro molto particolare, dovrà donare un valore aggiunto al brano. La canzone anticipa l'uscita del suo primo album di inediti prodotto da Luca Mattioli, in uscita il prossimo 17 febbraio. Tutta colpa mia è un brano che parla di amori dolorosi e sofferti.

ELODIE, SUL PALCO DELL’ARISTON CON “TUTTA COLPA MIA”: DOPO AMICI ARRIVA IL CORONAMENTO DI UN SOGNO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Alla notizia di essere tra i ventidue Big in gara al Festival di Sanremo 2017 Elodie ha reagito con con grande gioia e secondo le indiscrezioni avrebbe festeggiato sul divano di casa assieme ad Emma Marrone e Paola Turci, anche lei in gara in questa nuova edizione. Nelle ultime settimane Elodie Di Patrizi ha rilasciato numerose interviste durante le quali ha parlato del suo ultimo anno e di quanto sia stato importante per lei. Solo un anno fa la talentuosa cantante dai capelli rosa sedeva sui banchi della trasmissione condotta da Maria De Filippi, Amici. Classificatasi seconda al talent di Canale 5, l'opportunità di partecipare tra i Big nella nuova edizione del Festival di San Remo rappresenta per lei decisamente il coronamento di un sogno. In un'intervista rilasciata ad Ansa.it, Elodie ha sottolineato che la presenza di Maria De Filippi, di Fabrizio Moro che è stato un suo insegnante e dei colleghi Lele e Sergio Sylvestre non contribuisce a farla sentire più sicura o protetta perché “a Sanremo, come nella vita, si è perfettamente soli con se stessi nell'affrontare sfide e difficoltà”. Elodie Di Patrizi, 26 anni, nasce nel 1990 a Roma. La sua famiglia ha origini francesi e per circa un anno, prima di partecipare ad Amici, ha vissuto in provincia di Lecce, a Gallipoli. La giovane si avvicina al mondo del canto e della musica da autodidatta e fin da giovanissima inizia a lavorare in diversi locali come vocalist. Nel 2008 ha tentato di prendere parte ad X Factor ma il suo timbro soul non convinse Simone Ventura che decise di scartarla. L'anno successivo Elodie venne scartata ad Amici, dove riuscì invece ad entrare nel 2015, classificandosi seconda al serale. Nel 2016 Elodie ha inciso diversi singoli ed un album che hanno riscosso un discreto successo. La cantante ha inoltre partecipato alla manifestazione Amiche in Arena organizzata da Loredana Bertè contro la violenza sulle donne.

