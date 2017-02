Elodie e Lele / Sanremo 2017: la coppia insieme al Festival ma con una decisione importante

Elodie e Lele al Festival di Sanremo 2017: i due cantanti stanno ancora insieme? Tutte le novità - Elodie tra i Campioni e Lele Esposito tra le Nuove Proposte: sono questi i ruoli che i due cantanti, la cui notorietà (così come l'amore) è sbocciata nel corso della scorsa edizione di Amici, ricoprono al Festival di Sanremo. Divisi eppure sempre insieme Elodie e Lele, anche se mai sotto i riflettori. L'amore tra i due continua a gonfie vele, ma la loro decisione è quella di viverlo in discrezione, senza esporlo ai media e ai social. Nessuna foto postata insieme, nessuna plateale dichiarazione d'amore: Elodie e Lele, in questo, continuano a dimostrarsi una coppia fuori dagli schemi. In una recente intervista al settimanale Mio, è proprio Lele a svelare le sensazioni di essere entrambi al Festival di Sanremo. “Sono molto contento per lei, se lo merita. La sua canzone mi piace moltissimo. – esordisce Lele, che poi svela – È vero, vivremo entrambi questa esperienza ma c’è da dire che la settimana di Sanremo è un vero e proprio vortice, piena di momenti lavorativi”.

Elodie e Lele al Festival di Sanremo 2017: un amore discreto e lontano dal gossip - Sono giorni davvero caotici e ricchi di emozioni per Elodie Di Patrizi e Lele Esposito, così come per tutti i cantanti in gara al 67esimo Festival di Sanremo. I molteplici impegni della coppia non hanno comunque impedito loro di ritagliare qualche piccolo momento dedicato alla loro storia. “Siamo una accanto all’altro - ha infatti ancora raccontato Lele nel corso dell'intervista al noto settimanale, dove ha però aggiunto - Io ed Elodie ci sosteniamo a vicenda ma ognuno resta concentrato sul proprio percorso artistico ed è giusto così. Siamo due ragazzi che cercano di vivere di musica e che adesso hanno la possibilità di partecipare al Festival. Il fatto di essere una coppia non cambia nulla, in tal senso”. Un amore che scinde dal lavoro insomma: Elodie Di Patrizi e Lele Esposito hanno infatti deciso di tenere ben distante la vita privata dalla musica, così da essere sempre concentrati sui propri obiettivi e continuare al meglio la propria carriera artistica.

