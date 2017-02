FABRIZIO MORO / “Portami via”: la sua canzone d'amore per la figlia (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

FABRIZIO MORO, IN GARA TRA I BIG CON “PORTAMI VIA”: LA SUA STELLA SBOCCIATA PROPRIO ALL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Tra i cantanti in gara in questa prima serata della 67^ edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti in collaborazione con Maria De Filippi c’è il noto cantautore italiano Fabrizio Moro che si presenta nella categoria Big con il pezzo “Portami via”. Un brano il cui testo, sulla scia di tutti gli altri presentati in passato dal cantautore romano, non delude le aspettative per profondità dei contenuti. In passato Moro aveva già partecipato al Festival che in verità ne ha anche segnato l'esordio e il successo. Dopo anni di gavetta, infatti, durante i quali Fabrizio si è esibito dal vivo con diverse band nei locali e nei pub della capitale, viene scelto per partecipare alla cinquantasettesima edizione del festival, con una canzone intitolata "Pensa". Era il 2007 e il testo della canzone che si scagliava contro le associazioni mafiose e la vergogna dell'omertà, riscosse un vasto consenso di critica e di pubblico. Grazie alla sua esibizione, Moro vinse la categoria Giovani tra l’altro assicurandosi anche il prestigioso premio Mia Martini, conferito dalla critica. In seguito, anche se egli ha voluto rimarcare in svariate interviste il suo rifiuto a essere catalogato come cantautore impegnato, ha continuato a scrivere e interpretare testi profondi, esistenziali o a carattere sociale.

FABRIZIO MORO, IN GARA TRA I BIG CON “PORTAMI VIA”: LA CARRIERA ED IL PERCORSO ALL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – La storia del successo di Fabrizio Moro, anche se il cantante ha dimostrato la sua bravura vincendo numerosi altri premi e fondando una propria etichetta, è strettamente legata a Sanremo. Nel 2008, infatti, partecipa alla cinquantottesima edizione aggiudicandosi il terzo premio nella sezione Campioni. L'anno successivo non ha gareggiato come concorrente ma ha partecipato come ospite, duettando con Fausto Leali. Dopo alcuni anni di partecipazioni impeccabili, segnate da grande plauso, nel 2010 in un'altra edizione del Festival arriva un passaggio a vuoto: la canzone con la quale partecipa, intitolata "Non è una canzone" e presentata nella categoria Artisti, viene esclusa alla quarta serata. Si tratta dell'ultima partecipazione di Fabrizio al Festival. Tuttavia Moro ha dimostrato di essere altrettanto bravo come autore (ha scritto per la cantante Noemi il testo di "Sono solo parole"), come imprenditore dando la luce a una casa di produzione che sta incoraggiando tanti giovani artisti e come insegnante. Nel 2015, infatti, Fabrizio Moro è entrato a far parte del corpo docenti del celebre programma di Maria de Filippi "Amici"dimostrando di essere anche bravo a trasmettere i propri insegnamenti a nuove generazioni di artisti. L'unica cosa che si potrebbe imputare a questo bravissimo cantautore è di rimanere troppo vincolato alla sua immagine primigenia di autore impegnato nel sociale. Vedremo se questo nuovo pezzo lancerà un’immagine differente di Fabrizio Moro.

