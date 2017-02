FIORELLA MANNOIA / “Che sia benedetta”: il suo inno alla vita (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

FIORELLA MANNOIA, IN GARA TRA I BIG CON “CHE SIA BENDETTA”: IL RITORNO NELLA KERMESSE A 29 ANNI DI DISTANZA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Tra gli artisti in gara in questa edizione 2017 del Festival di Sanremo nella categoria Big c’è anche la celeberrima interprete Fiorella Mannoia. Per la cantante romana nata nel 1954 questa è la quinta partecipazione alla principale kermesse musicale italiana. L’esordio sul palco dell’Ariston è avvenuto nell’anno 1981 con il brano Caffè nero bollente scritto da Mimmo Cavallo e Rosario De Cola. Il pezzo arrivò alla serata finale senza però riuscire a classificarsi nei primi dieci posti. La Mannoia fece ritorno sulla splendida riviera ligure nel 1984 con uno dei suo pezzi più conosciuti, Come si cambia. Il brano è stato scritto Maurizio Piccoli per quanto concerne il testo, la musica è stata composta Renato Pareti con gli arrangiamenti di Mario Lavezzi. Come spesso accaduto in quel periodo, il pezzo non ottiene un grande risultato classificandosi soltanto al 14esimo posto ma nelle vendite le cose andarono molto meglio tant’è l’album in cui era inserito riuscì a raggiungere il posto numero undici tra quelli più venduti. A distanza di altri tre anni Fiorella Mannoia decise di confrontarsi nuovamente con il Festival proponendo al pubblico un vero e proprio capolavoro, probabilmente il suo pezzo più amato ed ascoltato: Quelle che le donne non dicono. Una canzone scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone e che arrivò all’ottavo posto finale tuttavia aggiudicandosi un più che merito Premio della Critica. Premio che la Mannoia conquistò anche l’anno seguente con la canzone Le notti di maggio scritta da Ivano Fossati. Dunque a distanza di 29 anni dall’ultima volta c’è l’atteso ritorno di Fiorella Mannoia con la canzone Che sia benedetta scritto da Amara.

FIORELLA MANNOIA, IN GARA TRA I BIG CON “CHE SIA BENDETTA”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Fiorella Mannoia è nata a Roma il 4 aprile del 1954. La sua carriera nel mondo della musica ha avuto avvio a soli 14 anni nel 1968 dimostrando fin dai primi passi di essere dotata di un timbro vocale davvero unico nel proprio genere. Tuttavia nei primi anni la Mannoia ha iniziato a lavorare, seguendo la professione del padre, come stuntman nel cinema. Ha fatto spesso da controfigura a Monica Vitti e a Candice Bergen. Negli anni Settanta ha anche preso parte a diverse pellicole di genere western con ruoli comprimari ma la sua grande passione era la musica. Il debutto come detto è avvenuto nel 1968 con il 45 giri Ho saputo che partivi / Le ciliegie. Tuttavia non c’è dubbio che la Mannoia sia riuscita ad imporsi nel panorama musicale italiano soprattutto nel corso degli anni Ottanta dove ha sfornato una serie di hit di grandissimo successo che l’ha consacrata tra le migliori interpreti in Italia. Nel 1980 duetta con Pierangelo Bertoli nel brano Pescatore. Una canzone bellissima che farà parte dell’album dello stesso Bertoli, Certi momenti e che sarà grande trampolino di lancio. Nel 1981 va a Sanremo con la canzone Caffè nero bollente e quindi è protagonista al Festivalbar con E muoviti un po’. In questo periodo sono molteplici le hit che portano la Mannoia in cima alla classifica delle vendite come Torneranno gli angeli, Come si cambia, L’aiuola, Momento delicato, Sorvolando Eilat, Quelle che le donne non dicono, Sally, Le notti di maggio, Il cielo d’Irlanda, I venti del cuore e tantissimi altri ancora. Per quanto concerne la sua vita privata ha avuto una relazione con Memmo Foresi e Piero Fabrizi. Nel 2013 nelle elezioni politiche ha manifestato la propria preferenza verso la lista Rivoluzione civile di Antonio Ingroia. In carriera ha pubblicato 39 album di cui 19 in Studio, 5 live e 15 raccolte. Il suo ultimo album è uscito nel 2016 con titolo Combattente.

